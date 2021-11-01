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Рубрика: Происшествия

У новосибирского лицея три человека провалились в яму с кипятком

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)

В Новосибирске три человека госпитализированы в ожоговое отделение областной больницы после того, как провалились в яму с кипятком на территории лицея в центре города. Как рассказала "РГ" главный врач скорой помощи региона Ирина Большакова, состояние пострадавших оценивается как тяжелое.

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Вызов медикам поступил в 9.22 утра по местному времени. У мужчины в возрасте 54 лет диагностирована третья степень ожогов, он получил повреждения 80 процентов тела. Его ровесник также получил ожоги 80 процентов кожи, но второй степени. У третьего пострадавшего, 35-летнего мужчины, повреждения 50 процентов кожи, ожоги третьей степени. Все пострадавшие находятся в реанимации.

Известно, что ЧП произошло в подвальном помещении учебного заведения. Предположительно, пострадавшие проводили оценку состояния здания, когда под их ногами провалилась плита.

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