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Рубрика: Экономика

Где в России самый высокий и самый низкий уровень безработицы

Текст: Николай Грищенко

Уровень безработицы в России снизился на 1,7 процентных пункта. Летом численность россиян, получающих пособие по безработице, составила 3,45 миллиона человек, а в прошлом году в поисках работы находилось 4,8 миллиона человек.

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
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В российских регионах уровень занятости населения неоднороден и зависит от социально-экономического развития субъекта РФ, а также ряда других факторов.

"Уровень безработицы варьируется от 1,9 процента в Санкт-Петербурге до 30,5 процента в Ингушетии. Таким образом, минимальное и максимальное значение безработицы среди субъектов федерации отличается в 15 раз", - сообщается в исследовании РИА Новости.

Согласно результатам рейтинга, в 44 регионах страны уровень безработицы ниже, чем в среднем по стране. В восьми субъектах федерации она меньше трех процентов - это Санкт-Петербург, Ямало-Ненецкий автономный округ, Москва, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Татарстан, Чукотский автономный округ, Самарская область и Хабаровский край.

Замыкают рейтинг восемь регионов, где уровень безработицы превышает десять процентов. Это Кабардино-Балкария, Республика Алтай, Чечня, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия - Алания, Тыва, Дагестан и Ингушетия. При этом наиболее сложная ситуация с занятостью складывается в Ингушетии, где уровень безработицы составил 30,5 процента.

Среднее время поиска работы в регионах также неравнозначно. Быстрее всех трудоустраивались жители Кировской области - 2,5 месяца, Костромской области - 4 месяца, в Ямало-Ненецком автономном округе - 4,1 месяца, в Санкт-Петербурге - 4,2 месяца и Калужской области - 4,3 месяца. Наибольший срок поиска работы зафиксирован в КЧР - 13,2 месяца. Далее следуют Забайкальский край - 11,2 месяца, Северная Осетия-Алания и Волгоградская область - 10,9 месяца, Чечня - 10,1 месяца.

В регионах Экономика Работа Занятость Общество Соцсфера Социология Филиалы РГ Юг России Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ Филиалы РГ Северо-Запад Филиалы РГ Средняя Волга Филиалы РГ Волга-Кама Филиалы РГ Дальний Восток Филиалы РГ Столица СКФО Ингушетия СКФО Дагестан СКФО Кабардино-Балкария СКФО Карачаево-Черкесия СЗФО Санкт-Петербург Рынок труда

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