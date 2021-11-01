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Рубрика: Общество

С 1 ноября в КЧР допуск в общественные места разрешен только с QR-кодом

Текст: Николай Грищенко

В Карачаево-Черкесии допуск граждан в организации общественного питания, кинотеатры, торгово-развлекательные комплексы осуществляется при условии предъявления QR-кода о вакцинации или об отрицательном результате ПЦР теста.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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Допуск в общественные места также разрешен при наличии QR-кода о перенесенной новой коронавирусной инфекции, если после выздоровления прошло не более шести месяцев.

Как сообщает правительство КЧР, ответственность за исполнение постановления возложена на руководство организаций, которые должны организовать контрольные пункты на входах в здания.

В случае невыполнения требования о проверке QR-кодов нарушители могут быть оштрафованы: индивидуальные предприниматели от 30 до 50 тысяч рублей, организации от 100 до 300 тысяч рублей. Гражданам также могут выписать штраф от 1000 до 30 тысяч рублей.

Как сообщил мэр Черкесска Алексей Баскаев, в столице республики от COVID-19 привито более 32 процентов от общего числа подлежащих вакцинации горожан. Однако для формирования коллективного иммунитета необходимо повысить темпы вакцинации и в городе открыли дополнительный пункт.

В регионах Общество Здоровье Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Юг России СКФО Карачаево-Черкесия Вакцинация от коронавируса

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