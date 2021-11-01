В Нальчике завершился международный кинофестиваль

В музыкальном театре столицы Кабардино-Балкарской республики прошло торжественное закрытие шестого международного кинофестиваля "Кабардино-Балкария-100". Форум приурочен 100-летию образования республики.

Этот фестиваль справедливо называют фестивалем фестивалей, в фестивальные дни показали лучше картины, которые были отмечены призами на престижных отечественных и мировых кинофестивалях.

Для жителей и гостей Нальчика актеры дали несколько киноконцертов, которые прошли в национальных театрах с соблюдением всех противоэпидемических требований. Их онлайн-трансляция была показана на YouTube-канале министерства культуры Кабардино-Балкарской республики.

На международном празднике искусства были артисты из Узбекистана, Беларуси, Армении, Германии и Колумбии.

Аким Тышко, солист заслуженного коллектива республики Беларусь "Чистый голос", в финальном концерте исполнил легендарную и любимую песню "Беловежская Пуща". Акиму дружно подпевал зал.

Народный артист Узбекистана Рустам Сагдулаев порадовал блистательным советским хитом "У самого синего моря".

- На нашем фестивале зрители посмотрели по-настоящему хорошее кино, которое еще не дошло до кинотеатров. Профессиональные артисты провели мастер-класс актерского мастерства для творческой молодежи республики. Поразила невероятно теплая и сердечная атмосфера, с которой нас встречали в Кабардино-Балкарии, - сказал художественный руководитель форума Сергей Новожилов.

Легенда российского кино, народная артистка России Зинаида Кириенко была награждена почетной грамотой правительства Кабардино-Балкарской республики.

- Жизнь продолжается. Мы обязательно победим пандемию и будем встречать друзей на следующем фестивале!, - сказал на торжественной церемонии закрытия Мухадин Кумахов, министр культуры Кабардино- Балкарской республики.