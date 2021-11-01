Кинологи Ленобласти спасли собаку, тонувшую в канализационном люке

Две сотрудницы ЦКС ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области спасли от гибели потерявшуюся собаку породы хаски. Об этом со ссылкой на пресс-службу ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области сообщает РИА Новости.

История произошла в поселке Янино Всеволожского района Ленинградской области. Рано утром одна из сотрудниц ЦКС ГУМВД России, возвращаясь с вызова, услышала собачий вой. Вместе со своей коллегой они отправились на поиски, и обнаружили несчастное животное. Это оказалась хаски, которая, судя по всему, уже давно пыталась освободиться из люка. У нее были поранены обе передние лапы.

Достав животное из люка, девушки принесли ее в дежурную часть кинологической службы, где хаски промыли и обработали раны, а также накормили. Позже состояние собаки проверили ветеринары. Сейчас спасенная остается в ЦКС и ждет, пока найдутся ее хозяева.

Событие вызвало бурное обсуждение в соцсети поселка. Кто-то из местных жителей сообщает, что эта собака уже давно бегает на "самовыгуле" и лучше ей не возвращаться к хозяевам.