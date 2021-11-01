Ученые выяснили, из-за чего возникают землетрясения на Новой Земле

Сотрудники лаборатории сейсмологии Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики Уральского отделения РАН в Архангельске выяснили, что землетрясения на Новой Земле вызывают "деформационные волны". Ученые доказали, что землетрясения на северных территориях связаны с геодинамикой срединно-океанических хребтов Арктической зоны. Об этом рассказывает пресс-служба центра.

В отечественной сейсмологии это явление называют "деформационными волнами": они могут служить спусковым крючком сейсмичности в определенных местах разломов. Источником деформационных волн являются толчки, создаваемые в рифтовых зонах - крупных тектонических разломах земной коры океанических хребтов.

Территории в западном секторе Арктики, в том числе, континентальный шельф, долгое время считались слабо сейсмоактивными. Но, как сообщает пресс-служба центра комплексного изучения Арктики, современные наблюдения демонстрируют обратное: Архангельская сейсмическая сеть периодически фиксирует на архипелаге Новая Земля, а также в различных точках севера Восточно-Европейской платформы, землетрясения магнитудой 3-4 балла.

Например, в марте 2020 года подобное землетрясение произошло в Ленском районе Архангельской области, в 70 км от станции Шиес. Более того, анализ исторических источников свидетельствуют о том, что в 1627 году в акватории Белого моря произошло крупное землетрясение, силу которого специалисты оценивают от 6,5 до 8 баллов.

Ученые центра составили детальный сейсмический каталог, включающий данные Архангельской сейсмической сети и наблюдения других станций с 1980 по 2019 годы. Этот анализ позволил оценить степень воздействия сейсмических процессов на шельфовые зоны Северного Ледовитого океана и северную окраину Восточно-Европейской платформы.

По информации ведомства, сейсмологи выделили временные интервалы, за которые возмущения могут достигать Новой Земли. Так, до архипелага Новая Земля возмущения, идущие от хребта Гаккеля, распространяются за три года, а от хребта Мона - за восемь лет.

Ученые отмечают, что новые данные помогут дальнейшим исследованиям сейсмичности Европейской Арктики.