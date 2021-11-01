В Ленобласти опровергли данные о признании иностранных вакцин в музеях

Роспотребнадзор по Ленинградской области опроверг распространенную ранее пресс-службой правительства региона информацию о том, что в местных музеях начнут принимать туристов после прививки иностранными вакцинами.

В ведомстве отметили, что этот вопрос действительно заслушивался на совещании с властями региона, но никаких изменений в действующие ограничения не вносилось. Чисто теоретически граждане, привитые иностранными вакцинами, смогут попасть в музеи, правда, им понадобится не QR-код о прививке, а свежий ПЦР-тест.

Стоит отметить, что по ПЦР-тесту в музеи Ленобласти могут пройти и те, кто вакцинацию не проходил и коронавирусом в последние полгода не болел.