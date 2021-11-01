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01.11.2021 16:03
Рубрика: Культура

В Петербурге сняли фильм про любовь во время карантина

Текст: Светлана Мазурова (Санкт-Петербург)
Режиссер Александр Андреев представил в Петербурге фильм "5 недель", лирическую трагикомедию, созданную во время внезапно нагрянувшего на нас карантина и о нем, проклятом, рассказывающую. Пандемия запирает двух любящих друг друга людей в одной квартире. В четырех стенах они проходят пять стадий принятия неизбежного, заново узнают друг друга…
Фильм "5 недель". Фото: из архива Александра Андреева Фильм "5 недель". Фото: из архива Александра Андреева
Фильм "5 недель". Фото: из архива Александра Андреева

Картина еще не вышла в прокат, но уже получила две награды на фестивале "Амурская осень" в Благовещенске - за лучшую режиссуру и лучшую женскую роль (Юлия Шубарева).

Фото: kino-teatr
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Александр и Юлия - супруги и коллеги по театру, служат в Молодежном театре на Фонтанке. "5 недель" - дебют Андреева в полном метре. В 2017 году он выпустил короткометражку "Расходъ" (фильм посвящен 100-летию Гражданской войны и Октябрьской революции в России, в центре - одна семья), там снимался актер Артем Быстров, которого мы увидим в главной роли в фильме "5 недель".

Сценарий "5 недель" вы написали во время неожиданного заточения, когда закрыли театры и прекратили съемки?

Александр Андреев: Да, как только все началась. Помню, какой это был шок, стресс… Надо было как-то это переварить. Сценарий написал за 5 дней. Дал прочитать актеру Артему Быстрову, продюсеру Александру Суворову. И процесс пошел. Да, у нас были сомнения, что тема станет не актуальной - пандемия закончится, ограничения скоро снимут. Но наша история не про пандемию, а про взаимоотношения любящих друг друга людей. Про умение прощать и принимать себя и мир вокруг таким, какой он есть. Это такое "художественное пособие" по выходу из стрессовых ситуаций. Лирическая трагикомедия, отдаленно напоминающая "Осенний марафон" знаменитого советского режиссера Георгия Данелия. А пандемия в фильме - лишь предлагаемые обстоятельства и, как показало время, теперь уже это наш новый мир, в котором мы живем и о котором точно напишут в учебниках истории. Теперь нам приходится жить, работать, любить в этом новом мире. Вот вам и не актуально.

В зуме снимали?

Александр Андреев: Нет, успели снять между локдаунами. В августе 2020 года начали подготовку, репетировали около месяца. А сняли за 12 смен, в сентябре. Кто-то пошутил на фестивале, что мы войдем в Книгу рекордов Гиннесса. И почти год - монтажно-тонировочный период.

Получилось питерское кино: актеры - питерские…

Александр Андреев: … и снимали в Петербурге. В нашем фильме пустынный Санкт-Петербург особенно великолепен.

Артем Быстров - артист МХТ имени Чехова. Из нашего Молодежного театра: Юлия Шубарева, Андрей Шимко, Александр Куликов, Саша Тихановский. Дарья Циберкина - из Театра Ленсовета. Павел Маслаков и Екатерина Петрова - студенты нашего театрального института на Моховой. Ведущую новостей сыграла актриса Театра на Васильевском Елена Мартыненко.

Артем Быстров: Я тоже отчасти питерский актер. Много времени провожу в этом городе, люблю его.

Актер Артем Быстров и режиссер Александр Андреев. Фото: Анжела Мнацаканян

Кастинга не было?

Александр Андреев: В сценарии не так много ролей, и кастинг почти сразу сложился в моей голове.

Фото: Телеканал "Россия"
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И своих детей сняли?

Александр Андреев: Дочку главного героя сыграла дочь оператора-постановщика Елены Метлы Марфа Яковлева. В других детских ролях - мои дети Георгий и Глеб Андреевы и племянник Елисей Васильев. У нас был "семейный" подряд. Вообще все помогали нам в съемках от души и с удовольствием.

А музыка чья?

Александр Андреев: Питерская группа The BigBuddy Band и солистка Вера Егорова. Это фантастика, как мы нашли друг друга. Их песни первым услышал Артем.

Вера Егорова: Артем подглядывал за нами, как мы играем, с соседней площадки, буквально из кустов! А после концерта подошел и спросил: "Выступаете ли вы на крышах?" Сказал, что мы классные ребята.

Артем Быстров: Когда я впервые увидел Веру, она выступала в гриме мима. У нее был громкоговоритель, она садилась на шпагат, пела на английском. Потрясающая команда. До крыш мы еще не дошли. Дойдем! Я дал послушать Саше их музыку. В итоге четыре песни, которые группа написала во время пандемии, вошли в фильм, и музыканты в нем снялись.

Есть ли в вашей фильмографии подобная роль?

Артем Быстров: Ничего подобного точно не играл прежде. Да, я с ними - Андреевым и Суворовым - действительно "готов в огонь и воду". У Саши Андреева дома был своего рода наш "Славянский базар" (вспомним встречу Станиславского и Немировича-Данченко). Читали и обсуждали написанные им истории (у него их много), остановились на "5 неделях". Решили попробовать все сделать самим. Что получилось - судить зрителю. Но двух "журавлей" на фестивале "Амурская осень" наш фильм получил. Кстати, один из немногих, снятых без чьей-либо поддержки.

Где вы искали деньги на кино, кто помог?

Александр Андреев: В питчингах не участвовали. Пытались обойтись своими силами.

- С миру по нитке… Но квартиры мы не закладывали (добавляет Артем Быстров. К слову, он один из продюсеров этой картины).

Какой аудитории адресуете свое кино?

Артем Быстров: 18 плюс. Там есть нюансы… Но фильм для самой широкой аудитории.

Что вас вдохновило? Вам кто-то рассказал эту историю, и вы решили ее снять?

Александр Андреев: Меня так поразил обрушившийся на мир карантин, когда я впервые услышал вой сирены за окном и объявление по громкоговорителю: "Внимание! Уважаемые петербуржцы и гости города! Для сохранения здоровья вас и ваших близких просим оставаться дома и соблюдать режим самоизоляции…", что появилось непреодолимое желание высказаться на эту тему. Сама история взаимоотношений между героями нигде не подсмотрена. Мои герои пытаются сопротивляться обстоятельствам, которые предлагает им новый мир.

С Артемом Быстровым и Александром Суворовым мы создали творческое объединение "Три А Фильм" (Александр, Артем, Александр). Познакомились мы во время съемок 4-серийного телевизионного фильма "Обгоняя время". Его снимали по моему сценарию, Артем Быстров сыграл создателя первого судна на подводных крыльях конструктора Ростислава Алексеева, я - его друга Зайцева, Александр Суворов был на картине художником, Дарья Циберкина - креативным продюсером.

Собираемся и дальше работать вместе и сейчас находимся в поиске финансирования для следующего проекта. Хотелось бы, чтобы и государство поддержало нас. Раз-два можно снять кино самостоятельно (что и получилось с нашими фильмами), но без поддержки делать это практически невозможно. Уж очень это дорогое удовольствие.

Фото: www.kinopoisk.ru
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"Расходъ" получил около 30 премий на кинофестивалях. "5 недель" уже отметился двумя серьезными наградами. Приятно, конечно. Но телефон от звонков и предложений не обрывался.… А нам есть про что снимать, что рассказать. Есть силы и желание делать доброе кино.

Артем Быстров: Человечное, про хороших, отзывчивых людей, которых много вокруг.

И первый свой фильм, и следующий вы сняли по собственным сценариям. По чужим решили не снимать? Или нет интересных?

Александр Андреев: Сейчас мы сняли тизер для будущего фильма "Саня, Санечка, Санек…" с Павлом Деревянко в главной роли. Александр Суворов написал сценарий, автобиографическую историю о том, как художник-постановщик, упав с декорации, сломал позвоночник, в результате оказался в инвалидном кресле… Мне кажется, эта история прекрасна тем, что она учит любви к жизни. Что с любыми трудностями можно справиться, и нет ничего прекраснее, чем сама жизнь. Мы очень надеемся, что найдутся те, кто нас поддержит, и нам удастся снять это очень важное социальное, светлое, комедийное кино.

Вы учились на курсе известного петербургского режиссера Сергея Овчарова. Видел мастер ваши фильмы?

Александр Андреев: "Расходъ" видел, это моя дипломная работа в Институте кино и телевидения. Приглашу Сергея Михайловича на премьеру "5 недель".

Что нового сейчас у вас в театре?

Александр Андреев: Замены и отмены спектаклей, QR-коды. Ситуация сложная, как у всех, наверное. Готовится премьера - "Женитьба" Гоголя, Юлия Шубарева репетирует роль Агафьи Тихоновны.

Артем Быстров: У нас в МХТ 50-процентная наполняемость, QR-коды, как везде… У меня спектаклей девять, на незанятость не жалуюсь. Недавняя премьера - "В окопах Сталинграда" Сергея Женовача.

Актер Андрей Шимко. Фото: Анжела Мнацаканян

Пять стадий принятия неизбежного

Андрей Шимко, актер Молодежного театра на Фонтанке, сыграл в фильме "5 недель" психолога.

Вам было интересно играть в этом пандемийном кино?

Андрей Шимко: Мне было интересно уже потому, что за дело взялся Саша, мой коллега по театру. Я читал его книгу "Истории артиста Алексеева", смотрел фильм "Обгоняя время", где он был сценаристом и сыграл роль, и сейчас я снимаюсь в сериале "Лицемеры", сценарий пяти серий которого написал Андреев, а пишет он хорошо, по-актерски, понимая, что диалоги должны быть живыми. Он еще задал мне вопрос: "Ты с нами?" Конечно. Как я мог ответить по-другому?

Фото: телеканал "Россия"
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И он предложил мне роль психолога. Это монологи блогера, который рассказывает людям, как пройти пять стадий принятия неизбежной проблемы: сначала отрицание (со мной не могло такого случиться, я не хочу это принимать), гнев, потом торг (осмысление), понимание и смирение. Об этом писала еще в 1969 году американский психолог Элизабет Росс.

Это история одной пары, а также людей, которые с ними связаны. Герои оказываются во время внезапно обрушившегося карантина в квартире на пять недель. Шок, стрессовая ситуация. Как быть?

Моя роль - сквозная, как рефрен, через весь фильм, мой герой Альберт Щуцкий проводит исследования эмоционального состояния людей на фоне пяти недель. От полного отрицания до принятия: нужно учиться жить по-другому.

К слову

Киностудия "Ленфильм" возобновляет работу популярной дискуссионной площадки "Ленфильм-клуб" (зрителей приглашают посмотреть новые фильмы, обсудить увиденное с творческими группами и экспертами). Первый кинопоказ с обсуждением - "5 недель" Александра Андреева - состоялся перед объявлением локдауна. После того как ограничения будут сняты, "Ленфильм- клуб" продолжит встречи.

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