В Петербурге сняли фильм про любовь во время карантина

Режиссер Александр Андреев представил в Петербурге фильм "5 недель", лирическую трагикомедию, созданную во время внезапно нагрянувшего на нас карантина и о нем, проклятом, рассказывающую. Пандемия запирает двух любящих друг друга людей в одной квартире. В четырех стенах они проходят пять стадий принятия неизбежного, заново узнают друг друга…

Картина еще не вышла в прокат, но уже получила две награды на фестивале "Амурская осень" в Благовещенске - за лучшую режиссуру и лучшую женскую роль (Юлия Шубарева).

Александр и Юлия - супруги и коллеги по театру, служат в Молодежном театре на Фонтанке. "5 недель" - дебют Андреева в полном метре. В 2017 году он выпустил короткометражку "Расходъ" (фильм посвящен 100-летию Гражданской войны и Октябрьской революции в России, в центре - одна семья), там снимался актер Артем Быстров, которого мы увидим в главной роли в фильме "5 недель".

Сценарий "5 недель" вы написали во время неожиданного заточения, когда закрыли театры и прекратили съемки?

Александр Андреев: Да, как только все началась. Помню, какой это был шок, стресс… Надо было как-то это переварить. Сценарий написал за 5 дней. Дал прочитать актеру Артему Быстрову, продюсеру Александру Суворову. И процесс пошел. Да, у нас были сомнения, что тема станет не актуальной - пандемия закончится, ограничения скоро снимут. Но наша история не про пандемию, а про взаимоотношения любящих друг друга людей. Про умение прощать и принимать себя и мир вокруг таким, какой он есть. Это такое "художественное пособие" по выходу из стрессовых ситуаций. Лирическая трагикомедия, отдаленно напоминающая "Осенний марафон" знаменитого советского режиссера Георгия Данелия. А пандемия в фильме - лишь предлагаемые обстоятельства и, как показало время, теперь уже это наш новый мир, в котором мы живем и о котором точно напишут в учебниках истории. Теперь нам приходится жить, работать, любить в этом новом мире. Вот вам и не актуально.

В зуме снимали?

Александр Андреев: Нет, успели снять между локдаунами. В августе 2020 года начали подготовку, репетировали около месяца. А сняли за 12 смен, в сентябре. Кто-то пошутил на фестивале, что мы войдем в Книгу рекордов Гиннесса. И почти год - монтажно-тонировочный период.

Получилось питерское кино: актеры - питерские…

Александр Андреев: … и снимали в Петербурге. В нашем фильме пустынный Санкт-Петербург особенно великолепен.

Артем Быстров - артист МХТ имени Чехова. Из нашего Молодежного театра: Юлия Шубарева, Андрей Шимко, Александр Куликов, Саша Тихановский. Дарья Циберкина - из Театра Ленсовета. Павел Маслаков и Екатерина Петрова - студенты нашего театрального института на Моховой. Ведущую новостей сыграла актриса Театра на Васильевском Елена Мартыненко.

Артем Быстров: Я тоже отчасти питерский актер. Много времени провожу в этом городе, люблю его.

Актер Артем Быстров и режиссер Александр Андреев. Фото: Анжела Мнацаканян

Кастинга не было?

Александр Андреев: В сценарии не так много ролей, и кастинг почти сразу сложился в моей голове.

И своих детей сняли?

Александр Андреев: Дочку главного героя сыграла дочь оператора-постановщика Елены Метлы Марфа Яковлева. В других детских ролях - мои дети Георгий и Глеб Андреевы и племянник Елисей Васильев. У нас был "семейный" подряд. Вообще все помогали нам в съемках от души и с удовольствием.

А музыка чья?

Александр Андреев: Питерская группа The BigBuddy Band и солистка Вера Егорова. Это фантастика, как мы нашли друг друга. Их песни первым услышал Артем.

Вера Егорова: Артем подглядывал за нами, как мы играем, с соседней площадки, буквально из кустов! А после концерта подошел и спросил: "Выступаете ли вы на крышах?" Сказал, что мы классные ребята.

Артем Быстров: Когда я впервые увидел Веру, она выступала в гриме мима. У нее был громкоговоритель, она садилась на шпагат, пела на английском. Потрясающая команда. До крыш мы еще не дошли. Дойдем! Я дал послушать Саше их музыку. В итоге четыре песни, которые группа написала во время пандемии, вошли в фильм, и музыканты в нем снялись.

Есть ли в вашей фильмографии подобная роль?

Артем Быстров: Ничего подобного точно не играл прежде. Да, я с ними - Андреевым и Суворовым - действительно "готов в огонь и воду". У Саши Андреева дома был своего рода наш "Славянский базар" (вспомним встречу Станиславского и Немировича-Данченко). Читали и обсуждали написанные им истории (у него их много), остановились на "5 неделях". Решили попробовать все сделать самим. Что получилось - судить зрителю. Но двух "журавлей" на фестивале "Амурская осень" наш фильм получил. Кстати, один из немногих, снятых без чьей-либо поддержки.

Где вы искали деньги на кино, кто помог?

Александр Андреев: В питчингах не участвовали. Пытались обойтись своими силами.

- С миру по нитке… Но квартиры мы не закладывали (добавляет Артем Быстров. К слову, он один из продюсеров этой картины).

Какой аудитории адресуете свое кино?

Артем Быстров: 18 плюс. Там есть нюансы… Но фильм для самой широкой аудитории.

Что вас вдохновило? Вам кто-то рассказал эту историю, и вы решили ее снять?

Александр Андреев: Меня так поразил обрушившийся на мир карантин, когда я впервые услышал вой сирены за окном и объявление по громкоговорителю: "Внимание! Уважаемые петербуржцы и гости города! Для сохранения здоровья вас и ваших близких просим оставаться дома и соблюдать режим самоизоляции…", что появилось непреодолимое желание высказаться на эту тему. Сама история взаимоотношений между героями нигде не подсмотрена. Мои герои пытаются сопротивляться обстоятельствам, которые предлагает им новый мир.

С Артемом Быстровым и Александром Суворовым мы создали творческое объединение "Три А Фильм" (Александр, Артем, Александр). Познакомились мы во время съемок 4-серийного телевизионного фильма "Обгоняя время". Его снимали по моему сценарию, Артем Быстров сыграл создателя первого судна на подводных крыльях конструктора Ростислава Алексеева, я - его друга Зайцева, Александр Суворов был на картине художником, Дарья Циберкина - креативным продюсером.

Собираемся и дальше работать вместе и сейчас находимся в поиске финансирования для следующего проекта. Хотелось бы, чтобы и государство поддержало нас. Раз-два можно снять кино самостоятельно (что и получилось с нашими фильмами), но без поддержки делать это практически невозможно. Уж очень это дорогое удовольствие.

"Расходъ" получил около 30 премий на кинофестивалях. "5 недель" уже отметился двумя серьезными наградами. Приятно, конечно. Но телефон от звонков и предложений не обрывался.… А нам есть про что снимать, что рассказать. Есть силы и желание делать доброе кино.

Артем Быстров: Человечное, про хороших, отзывчивых людей, которых много вокруг.

И первый свой фильм, и следующий вы сняли по собственным сценариям. По чужим решили не снимать? Или нет интересных?

Александр Андреев: Сейчас мы сняли тизер для будущего фильма "Саня, Санечка, Санек…" с Павлом Деревянко в главной роли. Александр Суворов написал сценарий, автобиографическую историю о том, как художник-постановщик, упав с декорации, сломал позвоночник, в результате оказался в инвалидном кресле… Мне кажется, эта история прекрасна тем, что она учит любви к жизни. Что с любыми трудностями можно справиться, и нет ничего прекраснее, чем сама жизнь. Мы очень надеемся, что найдутся те, кто нас поддержит, и нам удастся снять это очень важное социальное, светлое, комедийное кино.

Вы учились на курсе известного петербургского режиссера Сергея Овчарова. Видел мастер ваши фильмы?

Александр Андреев: "Расходъ" видел, это моя дипломная работа в Институте кино и телевидения. Приглашу Сергея Михайловича на премьеру "5 недель".

Что нового сейчас у вас в театре?

Александр Андреев: Замены и отмены спектаклей, QR-коды. Ситуация сложная, как у всех, наверное. Готовится премьера - "Женитьба" Гоголя, Юлия Шубарева репетирует роль Агафьи Тихоновны.

Артем Быстров: У нас в МХТ 50-процентная наполняемость, QR-коды, как везде… У меня спектаклей девять, на незанятость не жалуюсь. Недавняя премьера - "В окопах Сталинграда" Сергея Женовача.

Актер Андрей Шимко. Фото: Анжела Мнацаканян

Пять стадий принятия неизбежного

Андрей Шимко, актер Молодежного театра на Фонтанке, сыграл в фильме "5 недель" психолога.

Вам было интересно играть в этом пандемийном кино?

Андрей Шимко: Мне было интересно уже потому, что за дело взялся Саша, мой коллега по театру. Я читал его книгу "Истории артиста Алексеева", смотрел фильм "Обгоняя время", где он был сценаристом и сыграл роль, и сейчас я снимаюсь в сериале "Лицемеры", сценарий пяти серий которого написал Андреев, а пишет он хорошо, по-актерски, понимая, что диалоги должны быть живыми. Он еще задал мне вопрос: "Ты с нами?" Конечно. Как я мог ответить по-другому?

И он предложил мне роль психолога. Это монологи блогера, который рассказывает людям, как пройти пять стадий принятия неизбежной проблемы: сначала отрицание (со мной не могло такого случиться, я не хочу это принимать), гнев, потом торг (осмысление), понимание и смирение. Об этом писала еще в 1969 году американский психолог Элизабет Росс.

Это история одной пары, а также людей, которые с ними связаны. Герои оказываются во время внезапно обрушившегося карантина в квартире на пять недель. Шок, стрессовая ситуация. Как быть?

Моя роль - сквозная, как рефрен, через весь фильм, мой герой Альберт Щуцкий проводит исследования эмоционального состояния людей на фоне пяти недель. От полного отрицания до принятия: нужно учиться жить по-другому.

К слову

Киностудия "Ленфильм" возобновляет работу популярной дискуссионной площадки "Ленфильм-клуб" (зрителей приглашают посмотреть новые фильмы, обсудить увиденное с творческими группами и экспертами). Первый кинопоказ с обсуждением - "5 недель" Александра Андреева - состоялся перед объявлением локдауна. После того как ограничения будут сняты, "Ленфильм- клуб" продолжит встречи.