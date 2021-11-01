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01.11.2021 15:13
Рубрика: Общество

В Петербурге введут собственные QR-коды о вакцинации

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Санкт-Петербурге с 15 ноября при вакцинации от коронавируса станет возможным получить QR-код без регистрации на портале "Госуслуг". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на комитет по информатизации и связи Северной столицы.

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По предварительным данным, система будет работать благодаря модернизации портала государственных и муниципальных услуг Петербурга. Предполагается, что код будет генерироваться в момент, когда гражданин делает прививку, завершающую цикл вакцинации. Благодаря этому станет возможным печатать код прямо на сертификате вакцинации, который выдается в медицинском учреждении.

Сейчас QR-коды не могут получить граждане, у которых нет подтвержденной записи на портале "Госуслуг". Учитывая, что это зачастую пенсионеры, у которых нет ни смартфонов, чтобы зарегистрироваться, ни банковских карт с приложениями, чтобы подтвердить аккаунт, Смольный пошел им на встречу и разрешил предъявлять справки о вакцинации из медучреждений.

Заветный код не могут получить и иностранные граждане. Они на коммерческой основе могут сделать прививку, однако код по линии "Госуслуг" им и не выдается. Они используют справки.

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