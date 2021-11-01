В Пскове самолет из Москвы сбил косулю

В аэропорту Пскова самолет из Москвы при посадке сбил косулю. Об этом сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура.

В ведомстве оговариваются: то, что сбитое животное - косуля, можно сказать лишь предположительно. При столкновении животное погибло из-за сильнейших повреждений.

На борту самолета находилось 96 пассажиров и четверо членов экипажа. Никто из них не пострадал.

Сейчас сотрудники Северо-Западной транспортной прокуратуры выясняют, каким образом на взлетно-посадочную полосу международного аэропорта могло пробраться дикое животное и почему его не заметили наземные службы.