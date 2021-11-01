Астраханцы примут участие в обсуждении бюджета региона на 2022-2024 годы

По сообщению пресс-службы главы региона, главный финансовый документ Астраханской области составлен из расчетов планируемых в 2022 году доходов в размере 59 700,1 млн. рублей (на 16 процентов больше, чем в 2021 году), расходов - 63 450,1 млн. рублей (рост - также на 16 процентов), ожидаемый дефицит бюджета составит 3 750 млн. рублей.

В 2023 и 2024 годах бюджет Астраханской области планируется профицитным. В частности, в 2023 году доходы ожидаются в размере 54 480,3 млн. рублей, расходы - 52 580,3 млн. рублей, профицит- 1 900 млн. рублей.

В 2024 году доходы астраханского бюджета запланированы в объеме 55 280,5 млн. рублей, расходы - 52 654,3 млн. рублей, профицит- 2626,2 млн. рублей.

Бюджет спланирован на основе прогноза социально-экономического развития региона и сохранит социальную направленность. На соцподдержку и соцразвитие планируется выделить в 2022 году предположительно 64,7% общего объема расходов, в 2023 году - 65,6%, в 2024 году - 65,6%.

В настоящее время законопроект рассматривается профильными комитетами Облдумы, контрольно-счетной палатой и государственно-правовым управлением регионального парламента.

Как сообщается на сайте Облдумы, в соответствии с законом "О бюджетном процессе в Астраханской области" перед первым чтением состоятся публичные слушания документа: каждый желающий может ознакомиться с проектом бюджета на сайте Думы и внести свои замечания на электронный адрес: budget2020@astroblduma.ru с 6 по 8 ноября. Все предложения астраханцев будут направлены в облправительство и губернатору.