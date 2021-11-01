На Кубани от коронавируса привились более 2,2 миллиона человек

В Краснодарском крае от коронавируса вакцинировались более 2,2 миллиона человек, что составляет 61 процент от плана для формирования коллективного иммунитета. Всего в регионе необходимо привить 3,6 миллиона человек, сообщили в пресс-службе администрации региона.

- Система здравоохранения Кубани работает с огромной нагрузкой, - сообщил министр здравоохранения Кубани Евгений Филиппов. - Только за последние двое суток с подозрением на COVID-19 госпитализировали более тысячи человек. Все больше пациентов поступают в тяжелом состоянии, в том числе и молодые.

На Кубани за последние сутки коронавирусную инфекцию подтвердили у 286 человек. Как рассказали в региональном министерстве здравоохранения, всего за весь период 58 383 человека выписали с выздоровлением, за последние сутки - 58 человек. 7423 пациента спасти не удалось.

Во время объявленной в стране нерабочей недели в Краснодарском крае открыты все пункты вакцинации от COVID-19, где можно бесплатно привиться и от гриппа. По мнению специалистов, двойная иммунизация позволит предотвратить развитие смешанной микст-инфекции, когда человек заболевает гриппом и коронавирусом одновременно.