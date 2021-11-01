На въездах в город заработали блокпосты для проверки QR-кодов

Новости

Байден попытался оправдать рекордное падение своего рейтинга 06:41
Гинцбург заявил об отсутствии побочных эффектов даже у привитых трижды 06:10
Известный наркобарон Альберто Мартинес убит в Нью-Йорке 05:58
В Бразилии ликвидированы 25 членов криминальной банды 05:40
Первый за 590 дней регулярный авиарейс прибыл в Сидней из США 05:30
В Приморье спрогнозировали рост количества случаев COVID-19 04:53
Свыше 4 миллионов россиян не смогли выехать за границу из-за долгов 04:52
На Ленинградском проспекте в Москве насмерть сбили водителя "Форда" 04:02
Врач Людмила Лапа назвала главную ошибку при лечении COVID-19 03:55
Макрон обвинил премьер-министра Австралии в неискренности 03:25
Стала известна причина столкновения поездов на юге Англии 02:55
Бельгия ввела QR-коды из-за резкого ухудшения эпидситуации в стране 02:41
В Италии умер придумавший тирамису ресторатор 01:56
В Киеве из-за COVID-19 введены строгие ограничения 01:27
Пресс-секретарь президента США Джен Псаки заразилась коронавирусом 01:04
Военная миссия связи и информбюро НАТО прекратили работу в Москве 00:45
В РАН сообщили о завершении слабой магнитной бури на Земле 00:30
В Москве священник защитил прихожан храма с помощью пистолета 00:20
В Англии 13 человек пострадали в столкновении поездов 31.10.2021
Задержан шеф-повар египетского отеля, где отравились российские туристы 31.10.2021
Лавров назвал полезной беседу с Байденом на саммите G20 в Риме 31.10.2021
NYT: Белый дом передал Кремлю данные нескольких киберпреступников 31.10.2021
Маск заявил о готовности продать акции Tesla для спасения голодающих 31.10.2021
Хорват Марин Чилич во второй раз выиграл теннисный турнир в Петербурге 31.10.2021
Количество пострадавших в токийском метро увеличилось до 17 31.10.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
В ПФР рассказали, когда можно полностью получить пенсионные накопления
В ПФР рассказали, когда можно полностью получить пенсионные накопления
Тест: готовы ли вы к ЕГЭ по обществознанию
Тест: готовы ли вы к ЕГЭ по обществознанию
Синоптики рассказали о погоде в ноябре
Синоптики рассказали о погоде в ноябре
01.11.2021 05:40
Рубрика: Общество

На въездах в город заработали блокпосты для проверки QR-кодов

Текст: Юлия Крымова (Севастополь)
Российская газета - Федеральный выпуск № 249(8600)
30 октября на всех дорогах, ведущих в Севастополь, заработали блокпосты. У каждого, кто въезжает в город, проверяют QR-коды о вакцинации от COVID-19 или перенесенном заболевании. На постах установлены палатки МЧС и временные дорожные знаки, требующие снизить скорость и остановиться для проверки.
Для того чтобы полностью отладить работу, блокпостам понадобилось полдня. Фото: Юлия Крымова Для того чтобы полностью отладить работу, блокпостам понадобилось полдня. Фото: Юлия Крымова
Для того чтобы полностью отладить работу, блокпостам понадобилось полдня. Фото: Юлия Крымова

Большинство машин пропускают, проверив QR-коды у водителей и пассажиров. Некоторые распечатали сертификаты о вакцинации, чтобы быстрее пройти проверку. Если QR-кода или медсправки нет, то надо доказать, что едешь по уважительной причине. Для этого нужны, например, справки от работодателя.

...Туристы из Москвы прилетели в аэропорт Симферополя, взяли напрокат автомобиль и едут в отель на ЮБК. У двоих есть сертификаты о прививках, а у третьего - нет. Говорят, что о проверках ничего не слышали, поэтому выбрали маршрут через Севастополь. На блокпосту их развернули и отправили обратно. Водитель грузовой "Газели" Дамир везет стройматериалы на объект в Севастополь. Из документов у него только товарная накладная. В проезде ему также отказали.

Проверяют и пассажиров автобусов. Если у кого-то не окажется QR-кода или справки, то придется остаться на блокпосту, подождать в палатке автобус в обратном направлении.

- В нерабочие дни въезд в город разрешен только для тех, кто прошел вакцинацию или переболел за последние шесть месяцев, - говорит замдиректора департамента общественной безопасности Севастополя Алексей Краснокутский. - По данным с блокпостов, каждый двенадцатый автомобиль разворачивается и уезжает обратно.

По данным с блокпостов, каждый двенадцатый автомобиль разворачивается и уезжает обратно

Есть проверка и при выезде. Люди, которые временно находились в Севастополе, могут покинуть город свободно. Однако севастопольцев без QR-кода не выпускают.

В пресс-службе правительства Севастополя сообщили, что при запуске блокпостов возникали сбои, однако за первые полдня их работа была отлажена. Кстати, один из них работает на железнодорожном вокзале города. На перроне проверяют и прибывающих, и уезжающих пассажиров.

- Я приезжала к сыну, у него только родился ребенок, - рассказывает Татьяна Юдина из Евпатории. - Сын пришел меня провожать, но его не пустили: не взял паспорт. У нас вся семья привилась, кроме невестки. Но мы не знали, что на вокзале будет проверка даже для тех, кто провожает.

Когда подходит поезд "Таврия" из Петербурга, на вокзале объявляют: работает блокпост, пройдите на проверку. Пассажиров встречают сотрудники правительства Севастополя, полиция, казаки. Сканируют QR-коды, сверяют фамилии в сертификатах и паспорте. Проверяют быстро: за 15 минут всех, кто приехал на поезде, пропускают в город. Остаются несколько человек, у которых нет ни справок, ни QR-кодов.

Семья из Севастополя гостила у бабушки в Санкт-Петербурге. Уехали, когда власти города еще не объявили о блокпостах, а когда вернулись, то не смогли пройти проверку.

- В школе у сына объявили каникулы с 18 октября, и мы решили поехать, - говорит Евгений. - Когда брали билеты, все было спокойно, ни о каких блокпостах не было и речи. Нам сказали ехать обратно, но куда мы поедем? Тут мы живем и работаем. В итоге нас пропустили, мы пообещали, что привьемся.

В первый день через блокпост на железнодорожном вокзале не пропустили 10 человек. Пятеро приехали на поезде из Петербурга, а остальные - на электричках. Сотрудник блокпоста Владимир Беспалый говорит, что эти люди купили обратные билеты на электрички до Симферополя. Там они смогут уехать домой на поезде, самолете или же скорректировать планы на отдых.

- Город не закрыт, - рассказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев. - Пункты контроля нужны исключительно для того, чтобы ограничить распространение инфекции. Люди, которые привились или переболели и имеют подтверждающий QR-код, могут спокойно приезжать и уезжать.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Крым ЮФО Севастополь Пандемия коронавируса COVID-19 РГ-Видео

Главное сегодня

Лавров назвал полезной беседу с Байденом на саммите G20 в Риме
Свыше 4 миллионов россиян не смогли выехать за границу из-за долгов
Гинцбург заявил об отсутствии побочных эффектов даже у привитых трижды
Врач Людмила Лапа назвала главную ошибку при лечении COVID-19
В РАН сообщили о завершении слабой магнитной бури на Земле
Как россияне оценивают здоровье после почти двух лет пандемии
Можно и нужно ли быть деликатным в личных конфликтах, касающихся частной жизни людей