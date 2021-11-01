На въездах в город заработали блокпосты для проверки QR-кодов

30 октября на всех дорогах, ведущих в Севастополь, заработали блокпосты. У каждого, кто въезжает в город, проверяют QR-коды о вакцинации от COVID-19 или перенесенном заболевании. На постах установлены палатки МЧС и временные дорожные знаки, требующие снизить скорость и остановиться для проверки.

Большинство машин пропускают, проверив QR-коды у водителей и пассажиров. Некоторые распечатали сертификаты о вакцинации, чтобы быстрее пройти проверку. Если QR-кода или медсправки нет, то надо доказать, что едешь по уважительной причине. Для этого нужны, например, справки от работодателя.

...Туристы из Москвы прилетели в аэропорт Симферополя, взяли напрокат автомобиль и едут в отель на ЮБК. У двоих есть сертификаты о прививках, а у третьего - нет. Говорят, что о проверках ничего не слышали, поэтому выбрали маршрут через Севастополь. На блокпосту их развернули и отправили обратно. Водитель грузовой "Газели" Дамир везет стройматериалы на объект в Севастополь. Из документов у него только товарная накладная. В проезде ему также отказали.

Проверяют и пассажиров автобусов. Если у кого-то не окажется QR-кода или справки, то придется остаться на блокпосту, подождать в палатке автобус в обратном направлении.

- В нерабочие дни въезд в город разрешен только для тех, кто прошел вакцинацию или переболел за последние шесть месяцев, - говорит замдиректора департамента общественной безопасности Севастополя Алексей Краснокутский. - По данным с блокпостов, каждый двенадцатый автомобиль разворачивается и уезжает обратно.

По данным с блокпостов, каждый двенадцатый автомобиль разворачивается и уезжает обратно

Есть проверка и при выезде. Люди, которые временно находились в Севастополе, могут покинуть город свободно. Однако севастопольцев без QR-кода не выпускают.

В пресс-службе правительства Севастополя сообщили, что при запуске блокпостов возникали сбои, однако за первые полдня их работа была отлажена. Кстати, один из них работает на железнодорожном вокзале города. На перроне проверяют и прибывающих, и уезжающих пассажиров.

- Я приезжала к сыну, у него только родился ребенок, - рассказывает Татьяна Юдина из Евпатории. - Сын пришел меня провожать, но его не пустили: не взял паспорт. У нас вся семья привилась, кроме невестки. Но мы не знали, что на вокзале будет проверка даже для тех, кто провожает.

Когда подходит поезд "Таврия" из Петербурга, на вокзале объявляют: работает блокпост, пройдите на проверку. Пассажиров встречают сотрудники правительства Севастополя, полиция, казаки. Сканируют QR-коды, сверяют фамилии в сертификатах и паспорте. Проверяют быстро: за 15 минут всех, кто приехал на поезде, пропускают в город. Остаются несколько человек, у которых нет ни справок, ни QR-кодов.

Семья из Севастополя гостила у бабушки в Санкт-Петербурге. Уехали, когда власти города еще не объявили о блокпостах, а когда вернулись, то не смогли пройти проверку.

- В школе у сына объявили каникулы с 18 октября, и мы решили поехать, - говорит Евгений. - Когда брали билеты, все было спокойно, ни о каких блокпостах не было и речи. Нам сказали ехать обратно, но куда мы поедем? Тут мы живем и работаем. В итоге нас пропустили, мы пообещали, что привьемся.

В первый день через блокпост на железнодорожном вокзале не пропустили 10 человек. Пятеро приехали на поезде из Петербурга, а остальные - на электричках. Сотрудник блокпоста Владимир Беспалый говорит, что эти люди купили обратные билеты на электрички до Симферополя. Там они смогут уехать домой на поезде, самолете или же скорректировать планы на отдых.

- Город не закрыт, - рассказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев. - Пункты контроля нужны исключительно для того, чтобы ограничить распространение инфекции. Люди, которые привились или переболели и имеют подтверждающий QR-код, могут спокойно приезжать и уезжать.