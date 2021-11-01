Новости

Анна Попова: Эффект от принятых антикоронавирусных мер не наступит мгновенно 17:29
В Крыму объявили набор волонтеров для борьбы с пандемией 17:21
В ЕР предложили дополнительно финансировать заготовку донорской крови 17:18
Попова: Говорить о стабилизации ситуации с коронавирусом в РФ пока рано 17:17
Попова: Темп прироста заболеваемости COVID у детей 7-18 лет почти равен нулю 17:16
Первый компонент вакцины против COVID-19 получили более 58,5 миллиона россиян 17:11
В Москве расширили транспортный сервис "По пути" 17:04
Экс-мэра Рязани выпустили из-под домашнего ареста 16:59
Королеву Елизавету II заметили за рулем автомобиля 16:58
Мурашко оценил влияние нерабочих дней на ситуацию с коронавирусом 16:56
Кабмин дополнительно выделил 11 млрд рублей на лекарства от COVID-19 16:55
В ЕР предложили увеличить финансирование жилищной программы для инвалидов 16:46
В ЕР рекомендовали исключить из партии депутата Госдумы Марченко 16:37
В Минтруде рассказали, как купить ТСР по электронному сертификату 16:33
Новгородская область первой из российских регионов продлила нерабочие дни 16:28
Шойгу доложил Путину о вакцинации 95% военнослужащих 16:27
Путин назвал ситуацию с коронавирусом в России очень сложной 16:25
В Россию назначен новый посол Индии 16:18
Игорь Илларионов назначен замглавы столичной полиции 16:14
Попова рассказала о сезонных подъемах заболеваемости коронавирусом 16:10
Путин призвал активнее развивать морскую авиацию 16:05
Путин о корабле НАТО: Можно посмотреть в бинокль или в прицел систем обороны 15:46
Попова: В России повторно заболевают коронавирусом около 0,25% 15:45
Транзит российского газа через Украину снизился на треть 15:42
Путин поручил Минобороны помогать населению в борьбе с COVID-19 15:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
В ПФР разъяснили, когда можно полностью получить пенсионные накопления
В ПФР разъяснили, когда можно полностью получить пенсионные накопления
Тест: готовы ли вы к ЕГЭ по обществознанию
Тест: готовы ли вы к ЕГЭ по обществознанию
Какие законы вступают в силу в ноябре
Какие законы вступают в силу в ноябре
01.11.2021 17:11
Рубрика: Общество

Первый компонент вакцины против COVID-19 получили более 58,5 миллиона россиян

Текст: Владимир Кузьмин

Первый компонент вакцины против коронавируса получили более 58,5 миллиона жителей России, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Есть регионы, где темпы вакцинации пока недостаточные. Это Ростовская, Кемеровская, Тульская области, Камчатский и Хабаровский края, Северная Осетия, Ингушетия, Коми, Дагестан.

Принимаемые в последние дни меры увеличили объем вакцинации населения, подчеркнул глава Минздрава. "Мы выходим уже на цифры свыше 650 тысяч человек в сутки. Для системы здравоохранения это не вызывает никаких затруднений. Мы можем до одного миллиона человек в сутки спокойно вакцинировать", - заявил Мурашко.

Песков назвал эффективной вакцину "Спутник Лайт"
В регионах Общество Здоровье Правительство Минздрав Филиалы РГ Юг России Филиалы РГ Сибирь Филиалы РГ Центральная Россия Филиалы РГ Дальний Восток Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ Филиалы РГ Северо-Запад ЮФО Ростовская область СФО Кемеровская область ЦФО Тульская область ДФО Камчатский край ДФО Хабаровский край Вакцинация от коронавируса

Главное сегодня

Путин отметил попытки зарубежных коллег сломать стратегический паритет
В Минэкономразвития поддержали идею отказа от мигрантов на стройке
В России обнаружили штаммы коронавируса "лямбда" и "мю"
Начались поставки российского газа в Молдавию по новому контракту
Всех отравившихся в египетском отеле российских туристов выписали
Как россияне оценивают здоровье после почти двух лет пандемии
Можно и нужно ли быть деликатным в личных конфликтах, касающихся частной жизни людей