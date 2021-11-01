Первый компонент вакцины против COVID-19 получили более 58,5 миллиона россиян

Первый компонент вакцины против коронавируса получили более 58,5 миллиона жителей России, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Есть регионы, где темпы вакцинации пока недостаточные. Это Ростовская, Кемеровская, Тульская области, Камчатский и Хабаровский края, Северная Осетия, Ингушетия, Коми, Дагестан.

Принимаемые в последние дни меры увеличили объем вакцинации населения, подчеркнул глава Минздрава. "Мы выходим уже на цифры свыше 650 тысяч человек в сутки. Для системы здравоохранения это не вызывает никаких затруднений. Мы можем до одного миллиона человек в сутки спокойно вакцинировать", - заявил Мурашко.