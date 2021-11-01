Путин отметил попытки зарубежных коллег сломать стратегический паритет

Россия не может не замечать угроз для своей безопасности и будет адекватно на это реагировать, заявил президент Владимир Путин, отметив, что некоторые зарубежные коллеги пытаются сломать стратегический паритет, развернуть элементы ПРО у границ РФ.

Владимир Путин снова начал серию встреч с руководством Минобороны и предприятий ОПК в Сочи. "Такой формат позволяет на регулярной основе всесторонне анализировать состояние обороноспособности России и, если требуется, своевременно корректировать, обновлять планы по модернизации армии и флота, по совершенствованию работы предприятий оборонно-промышленного комплекса", - пояснил он.

На повестке первого совещания - укрепление воздушно-космических сил. "Это одна из самых мощных, высокотехнологичных и маневренных составляющих современной российской армии", - подчеркнул Верховный главнокомандующий. От их боеготовности и технической оснащенности напрямую зависит надежная защита страны от воздушно-космического нападения, поддержание стратегического паритета, добавил он.

"Некоторые наши зарубежные коллеги не оставляют попыток сломать этот паритет, в том числе с помощью развертывания элементов глобальной противоракетной обороны в непосредственной близости от наших границ", - продолжил президент. "Мы не можем не замечать этих угроз для безопасности России и будем соответствующим образом, адекватно ситуации на это реагировать", - сказал он.

За последние годы возможности российских Вооруженных сил в сфере воздушно-космической обороны заметно возросли, оценил Путин. В рамках госпрограммы вооружения за четыре года поставлено 25 зенитных ракетных комплексов С-400 и свыше 70 современных истребителей, модернизировано более 20 комплексов С-300 и 90 летательных аппаратов. В результате существенно повысилась эффективность прикрытия важнейшей военной и промышленной инфраструктуры.