Путин призвал активнее развивать морскую авиацию

Нужно более высокими темпами развивать морскую авиацию из-за наращивания авиации зарубежных военно-морских сил. Об этом заявил президент в ходе совещания по оборонной тематике в Сочи.

"За четыре года в состав ВМФ вошли 49 новых кораблей и боевых катеров, 9 береговых ракетных комплексов, 10 летательных аппаратов", - отметил Владимир Путин. Повышается программа модернизации флота. К 2027 году уровень его оснащенности современными образцами вооружения должен превысить 70 процентов, напомнил он.

"Работа по обновлению флота имеет для России принципиальное, стратегическое, государственное значение, - подчеркнул Верховный главнокомандующий. - Потому регулярно мы участвуем в закладке новых кораблей, так будем делать и дальше".

Путин указал активно продолжать курс на техническое переоснащение флота. "Учитывая наращивание состава военно-морских сил иностранных государств за счет поставок современных атомных подводных лодок, авианесущих и ударных кораблей, беспилотных кораблей, нам нужно более высокими темпами развивать морскую авиацию, прежде всего за счет оснащения ВМФ перспективными летательными аппаратами и авиационными средствами поражения, масштабной модернизации имеющихся систем", - считает он.