"Россети Юг" сократили дебиторскую задолженность контрагентов

С начала текущего года дебиторская задолженность "Россети Юг" сократилась на 2 миллиарда рублей (15,8 процента) и на начало октября составила 10,8 миллиарда рублей. Основная часть долга - около 61 процента - приходится на региональных гарантирующих поставщиков.

Существенное влияние на снижение дебиторской задолженности в этом году оказало погашение долгов за поставленную электроэнергию контрагентами в двух крупнейших промышленных регионах в зоне ответственности "Россети Юг" - в Волгоградской и Ростовской областях.

С января задолженность потребителей в Волгоградской области сократилась на 1 миллиард рублей (17,3 процента) и на 1 октября составила 4,9 миллиарда рублей. В Ростовской области сумма долга также снизилась на 1 миллиард рублей (33 процента) до 2,1 миллиарда рублей. Этому способствовало выполнение ранее заключенных соглашений о реструктуризации задолженности с ПАО "Волгоградэнергосбыт", улучшение платежной дисциплины со стороны ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" и АО "Донэнерго", а также завершение процедуры банкротства ООО "Донреко".

Незначительный рост дебиторской задолженности отмечается в Астраханской области (на 0,8 процента) и Калмыкии (на 2,1 процента). В этих регионах показатель на отчетную дату составлял 3,3 миллиарда рублей и 454 миллионов рублей соответственно.