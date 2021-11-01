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01.11.2021 09:30
Рубрика: Экономика

"Россети Юг" сократили дебиторскую задолженность контрагентов

Текст: Марина Володина (Ростов-на-Дону)
С начала текущего года дебиторская задолженность "Россети Юг" сократилась на 2 миллиарда рублей (15,8 процента) и на начало октября составила 10,8 миллиарда рублей. Основная часть долга - около 61 процента - приходится на региональных гарантирующих поставщиков.
Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости
Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Существенное влияние на снижение дебиторской задолженности в этом году оказало погашение долгов за поставленную электроэнергию контрагентами в двух крупнейших промышленных регионах в зоне ответственности "Россети Юг" - в Волгоградской и Ростовской областях.

Фото: pixabay.com
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С января задолженность потребителей в Волгоградской области сократилась на 1 миллиард рублей (17,3 процента) и на 1 октября составила 4,9 миллиарда рублей. В Ростовской области сумма долга также снизилась на 1 миллиард рублей (33 процента) до 2,1 миллиарда рублей. Этому способствовало выполнение ранее заключенных соглашений о реструктуризации задолженности с ПАО "Волгоградэнергосбыт", улучшение платежной дисциплины со стороны ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" и АО "Донэнерго", а также завершение процедуры банкротства ООО "Донреко".

Незначительный рост дебиторской задолженности отмечается в Астраханской области (на 0,8 процента) и Калмыкии (на 2,1 процента). В этих регионах показатель на отчетную дату составлял 3,3 миллиарда рублей и 454 миллионов рублей соответственно.

В регионах Экономика Отрасли Энергетика Филиалы РГ Юг России ЮФО Астраханская область ЮФО Волгоградская область ЮФО Калмыкия ЮФО Ростовская область Россети Юг

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