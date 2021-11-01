В Астрахани открыли отремонтированный по нацпроекту Милицейский мост

Автомобильное движение по мосту "Милицейский", связывающему крупный район за рекой Царев с центральной частью города, полностью отрыто после ремонта, все четыре полосы работают в штатном режиме. Работы велись в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги".

- Мы шли к этому два с половиной года. Принимали многочисленные жалобы, меняли подрядчика. Но задачу губернатора, поставленную перед администрацией Астрахани и подрядными организациями, - открыть мост до 15 ноября 2021 года - выполнили, - сообщила на церемонии открытия объекта глава Астрахани Мария Пермякова.

После ремонта длина моста сократилась с 196 до 178 метров. Ширина объекта уменьшилась на 1 метр до 18 метров, но количество полос для движения транспорта: по две в каждую сторону - осталось прежним.

В ближайшие дни муниципальные власти вернут скорректированный на время ремонта моста график движения транспорта и установят новые дорожные знаки. Оставшиеся в подмостовой части работы: установка оборудования для отвода воды и покраска опор будут проведены без задержки трафика.

Как сообщает пресс-служба губернатора, ремонт моста начался в мае 2019 года. Возраст сооружения - более 60 лет.

- За все время службы его ни разу серьезно не ремонтировали, движение стало небезопасным. Поэтому было принято решение о полной реконструкции, - заявил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

До ремонта сооружение было комбинированного типа: железобетонным и металлическим. После ремонта мост стал полностью железобетонным. За время работ отремонтировали промежуточные опоры, полностью заменили пролетные балки, уложили новое мостовое полотно, построили подходы, установили шумозащитные экраны, наружное освещение.

По данным областного минтранса, всего на территории региона 313 мостов и путепроводов, большинство из которых были построены более полувека назад. На сегодняшний день 51 процент искусственных сооружений находится в аварийном и предаварийном состоянии. С 2020 года в Астраханской области начата разработка проектной документации на капитальный ремонт 44 мостов, работы по 15 из них начнутся уже в этом году. Средства на эти цели, благодаря переговорам областного правительства с федеральным дорожным агентством, выделены из резервного фонда Правительства РФ.