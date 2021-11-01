Под Волгоградом трое строителей насмерть отравились угарным газом

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели рабочих в поселке Котлубань, сообщает пресс-служба управления СК по Волгоградской области.

Дело завели по статье "выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекшие по неосторожности смерти более двух лиц".

Двое уроженцев Чувашии, а также житель Иркутской области прибыли в Волгоградскую область на строительство цеха в Городищенском районе. Мужчины поселились в частном доме, сняв его в аренду.

31 октября один из сотрудников коммерческой организации, где они трудились, приехал к рабочим и нашел их мертвыми. Причиной смерти стало отравление угарным газом. Оборудование, обеспечивающее отопление и подачу горячей воды, оказалось неисправным. А вентиляционные каналы были сделаны с нарушением техники безопасности, продукты сгорания не уходили через вытяжку.