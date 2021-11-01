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01.11.2021 11:50
Рубрика: Происшествия

За сбежавшего из психбольницы Астрахани боевика объявлена премия

Текст: Николай Грищенко

В Астраханской области объявлено денежное вознаграждение за информацию о сбежавшем из психиатрической больницы Магомеде Алханове. Мужчина, ранее осужденный за бандитизм, проходит фигурантом по делу банды Шамиля Басаева.

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Как сообщает ТАСС, региональное управление УФСИН готово выплатить 100 тысяч рублей за оказание помощи в розыске и поимке преступника.

Напомним, что 26 октября, находящийся на медицинском обследовании Алханов, сбежал из-под охраны. Мужчина ростом около 165 сантиметров был одет в длинную куртку черного цвета с капюшоном и спортивный костюм. Носит серую толстовку с капюшоном и, как отмечено в ориентировке на розыск преступника, "постоянно носит маску, даже на улице".

"О всех подозрительных лицах и транспортных средствах необходимо сообщать в органы внутренних дел по телефонам 112, 102, 8-8512-40-01-16", - говорится в обращении МВД.

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Юг России ЮФО Астраханская область

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