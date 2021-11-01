За сбежавшего из психбольницы Астрахани боевика объявлена премия

В Астраханской области объявлено денежное вознаграждение за информацию о сбежавшем из психиатрической больницы Магомеде Алханове. Мужчина, ранее осужденный за бандитизм, проходит фигурантом по делу банды Шамиля Басаева.

Как сообщает ТАСС, региональное управление УФСИН готово выплатить 100 тысяч рублей за оказание помощи в розыске и поимке преступника.

Напомним, что 26 октября, находящийся на медицинском обследовании Алханов, сбежал из-под охраны. Мужчина ростом около 165 сантиметров был одет в длинную куртку черного цвета с капюшоном и спортивный костюм. Носит серую толстовку с капюшоном и, как отмечено в ориентировке на розыск преступника, "постоянно носит маску, даже на улице".

"О всех подозрительных лицах и транспортных средствах необходимо сообщать в органы внутренних дел по телефонам 112, 102, 8-8512-40-01-16", - говорится в обращении МВД.