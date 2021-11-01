Ученые предложили "зеленые" средства для лечения легких и диабета

Международная группа ученых предложила использовать природные биологически активные вещества для лечения заболевания легких.

Целью, в первую очередь, стал синдром острого повреждения легких - при такой патологии возникает отек органов дыхания, падает сатурация. Симптомы могут начаться после серьезных операций - на сердце, например, или на аорте. При этом эксперты подчеркивают: синдром могут спровоцировать грипп А и, с большой вероятностью, коронавирус. Болезнь плохо поддается лечению и может стать причиной смерти пациента.

Ученые Уральского федерального университета с коллегами из Индии, Египта и Саудовской Аравии изучили вещества природного происхождения - изофлавоноиды (или иначе - фитоэстрогенами) и обнаружили их противовоспалительные свойства.

"Помимо этого, они обладают комплексом терапевтических эффектов на организм человека, оказывая антидиабетический, иммуностимулирующий, антиканцерогенный и антивозрастной эффект", - уточнили в пресс-службе вуза.

Свои выкладки исследователи опубликовали в издании International Immunopharmacology.

"Существуют синтетические и природные изофлавоноиды. Синтетические обладают меньшей биологической активностью по сравнению с комплексом натуральных. Мы экстрагируем изофлавоноиды из цветков и корней кудзу, цветков красного клевера и соевой мелассы", - рассказала профессор кафедры технологии органического синтеза УрФУ Елена Ковалева.

Помимо прочего, ученые придумали безопасный и нетоксичный способ получения изофлавоноидов: для этого используют водные смеси нетоксичных органических соединений, так называемые "зеленые" растворители или, как их еще называют, растворители XXI века. Такая технология более экологически чистая и биодоступная в отличие от синтетического способа.

"Исследуемые вещества, помимо лечения и профилактики болезни легких, можно использовать в сочетанной терапии онкологических заболеваний, диабета второго типа, а также применять с целью общего повышения иммунитета", - считают авторы исследования.