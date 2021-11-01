В Екатеринбурге девушка упала под поезд в метро

В екатеринбургской подземке на площади 1905 года около трех часов дня девушка упала перед вагоном метро. Она осталась жива, ею занимаются медики.

По данным полиции, пострадавшая - местная жительница 1990 года рождения, она ударилась головой. Работавшие на станции стражи порядка вызвали "скорую".

- По словам девушки, у нее закружилась голова, она оступилась и упала с платформы, - рассказал пресс-секретарь главка МВД Свердловской области Валерий Горелых.

Сейчас стражи порядка проверяют записи с камер, проверяют показания горожанки.