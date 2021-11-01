В Екатеринбурге толпа неизвестных напала на молодого человека

Новости

Безработица в Москве за год сократилась в шесть раз 13:11
В Твери погиб шоумен Степан Киселев 13:09
Песков назвал соглашение с Молдавией по газу взаимовыгодным 12:59
Один млрд рублей получат победители конкурса "Лучшая муниципальная практика" 12:55
Песков оценил ситуацию с коронавирусом в нерабочие дни 12:54
Глава МВД России наградил 30 полицейских за спасение людей 12:47
Лидеры G20 бросили монетки в фонтан Треви в Риме 12:46
Байдена раскритиковали за кортеж из 85 машин на саммите G20 12:46
Премия "Большая книга" открыла доступ к книгам финалистов 12:42
В Колумбии началась вакцинация от коронавируса детей от трех лет 12:41
Песков: Ответственность губернаторов возросла в условиях пандемии 12:37
Оксфордский словарь назвал слово года 12:31
Песков: РФ и США считают необходимым продолжать контакты по кибербезопасности 12:29
Путин не будет выступать на климатическом саммите в Глазго 12:23
"Спартак" объявил о переходе полузащитника "Арсенала" Хлусевича 12:22
В Кремле оценили переход России на низкоуглеродные способы генерации 12:20
Дмитрий Песков назвал взаимовыгодным контракт "Газпрома" с Молдавией 12:18
Песков: "Спутник лайт" можно использовать для вакцинации и ревакцинации 12:13
Месси заявил, что не получал предложения играть за "Барселону" бесплатно 12:13
Собянин оценил ситуацию с коронавирусом после первых нерабочих дней 12:11
Стартовал прием заявлений на получение субсидий для предпринимателей 12:06
Число умерших от коронавируса в мире превысило пять миллионов человек 12:02
Оперштаб: В Москве выявлено 7 103 новых случая COVID-19 11:53
"Спутник V" показал высокую эффективность при вакцинации пожилых в Аргентине 11:48
В новой Москве снова подорожали новостройки 11:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
В ПФР рассказали, когда можно полностью получить пенсионные накопления
В ПФР рассказали, когда можно полностью получить пенсионные накопления
Тест: готовы ли вы к ЕГЭ по обществознанию
Тест: готовы ли вы к ЕГЭ по обществознанию
Синоптики рассказали о погоде в ноябре
Синоптики рассказали о погоде в ноябре
01.11.2021 12:18
Рубрика: Происшествия

В Екатеринбурге толпа неизвестных напала на молодого человека

Текст: Юлия Мякишева

В Екатеринбурге на видео записали нападение толпы молодых людей на человека. Инцидент случился на улице Щербакова.

В ХМАО мужчина с топором напал на жену и детей

На запись попал конец драки. Видно, что все произошло на проезжей части. Злоумышленники, судя по всему, испугались, когда очевидец из окна квартиры начал снимать происходящее и крикнул, что вызовет полицию. Участники нападения кинулись бежать, а один человек остался на асфальте.

В УМВД по Екатеринбургу "РГ" подтвердили, что обращение о нарушении порядка действительно поступало в отдел полиции №13, однако прибывший на место наряд обнаружил, что конфликтующие скрылись с места происшествия. Заявлений от возможных потерпевших в полицию не поступало, больницы также не сообщали об обращениях, которые могли быть связаны с этой ситуацией.

Кстати

По сообщениям соцсетей, 30 октября на улице Ясной компания напала на мужчину и пожилую женщину. Кто-то из толпы сначала ударил мужчину, потом компания пошла дальше, и удар получила уже бабушка. Как прокомментировали инцидент в полиции, сообщение поступило в отдел №8. Заявитель рассказал о том, что его ударили на улице без причины. Личность злоумышленника устанавливают.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург

Главное сегодня

Путин не будет выступать на климатическом саммите в Глазго
Мишустин: Реализация климатических проектов начнется уже в следующем году
Сенатор Рукавишникова рассказала о новом наказании для водителей-лихачей
Власти Москвы подготовят план полного отказа от мигрантов на стройках
Цена на газ в Европе на открытии торгов выросла на 11%
Страховщики назвали возраст типичных виновников ДТП
ФСБ показала видео ликвидации террориста в Мурманской области