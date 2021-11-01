В Екатеринбурге толпа неизвестных напала на молодого человека

В Екатеринбурге на видео записали нападение толпы молодых людей на человека. Инцидент случился на улице Щербакова.

На запись попал конец драки. Видно, что все произошло на проезжей части. Злоумышленники, судя по всему, испугались, когда очевидец из окна квартиры начал снимать происходящее и крикнул, что вызовет полицию. Участники нападения кинулись бежать, а один человек остался на асфальте.

В УМВД по Екатеринбургу "РГ" подтвердили, что обращение о нарушении порядка действительно поступало в отдел полиции №13, однако прибывший на место наряд обнаружил, что конфликтующие скрылись с места происшествия. Заявлений от возможных потерпевших в полицию не поступало, больницы также не сообщали об обращениях, которые могли быть связаны с этой ситуацией.

Кстати

По сообщениям соцсетей, 30 октября на улице Ясной компания напала на мужчину и пожилую женщину. Кто-то из толпы сначала ударил мужчину, потом компания пошла дальше, и удар получила уже бабушка. Как прокомментировали инцидент в полиции, сообщение поступило в отдел №8. Заявитель рассказал о том, что его ударили на улице без причины. Личность злоумышленника устанавливают.