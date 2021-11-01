В Югре наградили самых успешных молодых предпринимателей

Конкурс "Молодой предприниматель Югры" проходит в округе уже десятый раз. За эти годы награды получили 500 югорских бизнесменов от 14 до 35 лет.

Как рассказал генеральный директор Фонда поддержки предпринимательства Югры "Мой бизнес" Роман Колупаев, конкурс проходит следующим образом: из поступающих заявок организаторы выбирают самые актуальные, конкурентоспособные и социально значимые; их авторов отправляют на онлайн-обучение; молодые предприниматели развивают свои бизнес-модели, превращая в готовые рабочие проекты, ну а результаты презентуют экспертам в финале конкурса.

- Мы их оцениваем по совокупности факторов: сколько рабочих мест создает бизнесмен, насколько разработка новая, креативная, прибыльная и будет ли она востребована жителями в том городе или поселке, где ее планируют реализовать, - рассказал Роман Колупаев.

В этом году лидерами среди молодых предпринимателей в номинации "Предпринимательство в социальной сфере" стали Дарья Миронова и Дмитрий Шевчук из Нефтеюганска. Они представили проект сети детских садов "Семь гномов", в которую входят пять лицензированных филиалов для 835 воспитанников и 160 сотрудников. Предприниматели планируют запустить собственную линию детского питания и прачечную.

В номинации "Сфера услуг" победил Павел Бараулин из Нижневартовска. Его проект -частная спортивная школа "ЮНИОР", в которой сегодня занимаются волейболом, баскетболом, гандболом, большим теннисом и плаванием около тысячи воспитанников.

В треке "Торговля" лидером стал Василий Рязанов. Он презентовал торговую марку обуви и спецодежды МЕДVЕДЬ. Магазины этого бренда уже работают в Мегионе, Лангепасе и Нижневартовске.

В направлении "Производство" лучшим эксперты признали Владимира Дзендзюру с мастерской "Сделано в Нягани". Предприятие Владимира производит оригинальные городские арт-объекты и малые архитектурные формы, предметы интерьера, мебели в стиле лофт для кафе в сотрудничестве с мастерскими в Москве, Санкт-Петербурге, Тюмени, Екатеринбурге и Анадыре.

Самых успешных молодых предпринимателей наградили премиями. Кроме того, они получили право представить Югру на конкурсе "Молодой предприниматель России". Отметим: за историю проведения состязания для молодых бизнесменов в России с победой вернулись девять югорчан.

Между тем

Губернатор Югры Наталья Комарова на своей странице в Instagram рассказала о бизнесменах из Советского, семье Екатерины и Алексея Пудовиковых. Почти десять лет назад они открыли компанию "Северная гильдия мастеров".

- В 2012 году столица Югры готовилась принять округ, а значит, приедут гости и обязательно захотят приобрести сувенир. Екатерина и Алексей решили заняться их производством. Они не ошиблись, остановив свой выбор на одном из главных богатств округа - нефти. Чтобы организовать собственное дело, супруги взяли субсидию Центра занятости населения - тогда она составляла 84 000 рублей. В том же году проект семейного бизнеса получил грант Фонда поддержки предпринимательства Югры "Мой бизнес" в 300 000 рублей.

"Северная гильдия мастеров" работает в сотрудничестве с пятью мастерами по производству сувениров из Советского и Югорска. Готовую сувенирную продукцию под знаком "Сделано в Югре!" предприниматели производят на заказ, она реализуется на родине и других российских регионах. В 2015 году на международном фестивале "Дух огня" подарочную колбу югорского бренда увезла звезда французского кино Катрин Денев.

В 2020 году Екатерина Пудовикова прошла обучение в Школе социального предпринимательства Фонда поддержки предпринимательства Югры "Мой бизнес", Фонда региональных социальных программ "Наше будущее". Сейчас "Северная гильдия мастеров" участвует в конкурсном отборе федерального проекта для социальных предпринимателей "Больше чем покупка!".

Целый год при спонсорской помощи Центра поддержки экспорта Югры "Северная гильдия мастеров" будет присутствовать на международной торговой интернет-площадке Etsy. Сейчас супруги занимаются разработкой рождественской линейки сувенирной продукции, планируют расширять производство. Успехов!, - заключила Наталья Комарова.