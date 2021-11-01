В Югре наградили самых успешных молодых предпринимателей

Как рассказал генеральный директор Фонда поддержки предпринимательства Югры "Мой бизнес" Роман Колупаев, конкурс проходит следующим образом: из поступающих заявок организаторы выбирают самые актуальные, конкурентоспособные и социально значимые; их авторов отправляют на онлайн-обучение; молодые предприниматели развивают свои бизнес-модели, превращая в готовые рабочие проекты, ну а результаты презентуют экспертам в финале конкурса.
- Мы их оцениваем по совокупности факторов: сколько рабочих мест создает бизнесмен, насколько разработка новая, креативная, прибыльная и будет ли она востребована жителями в том городе или поселке, где ее планируют реализовать, - рассказал Роман Колупаев.
В этом году лидерами среди молодых предпринимателей в номинации "Предпринимательство в социальной сфере" стали Дарья Миронова и Дмитрий Шевчук из Нефтеюганска. Они представили проект сети детских садов "Семь гномов", в которую входят пять лицензированных филиалов для 835 воспитанников и 160 сотрудников. Предприниматели планируют запустить собственную линию детского питания и прачечную.
В номинации "Сфера услуг" победил Павел Бараулин из Нижневартовска. Его проект -частная спортивная школа "ЮНИОР", в которой сегодня занимаются волейболом, баскетболом, гандболом, большим теннисом и плаванием около тысячи воспитанников.
В треке "Торговля" лидером стал Василий Рязанов. Он презентовал торговую марку обуви и спецодежды МЕДVЕДЬ. Магазины этого бренда уже работают в Мегионе, Лангепасе и Нижневартовске.
В направлении "Производство" лучшим эксперты признали Владимира Дзендзюру с мастерской "Сделано в Нягани". Предприятие Владимира производит оригинальные городские арт-объекты и малые архитектурные формы, предметы интерьера, мебели в стиле лофт для кафе в сотрудничестве с мастерскими в Москве, Санкт-Петербурге, Тюмени, Екатеринбурге и Анадыре.
Самых успешных молодых предпринимателей наградили премиями. Кроме того, они получили право представить Югру на конкурсе "Молодой предприниматель России". Отметим: за историю проведения состязания для молодых бизнесменов в России с победой вернулись девять югорчан.
Губернатор Югры Наталья Комарова на своей странице в Instagram рассказала о бизнесменах из Советского, семье Екатерины и Алексея Пудовиковых. Почти десять лет назад они открыли компанию "Северная гильдия мастеров".
- В 2012 году столица Югры готовилась принять округ, а значит, приедут гости и обязательно захотят приобрести сувенир. Екатерина и Алексей решили заняться их производством. Они не ошиблись, остановив свой выбор на одном из главных богатств округа - нефти. Чтобы организовать собственное дело, супруги взяли субсидию Центра занятости населения - тогда она составляла 84 000 рублей. В том же году проект семейного бизнеса получил грант Фонда поддержки предпринимательства Югры "Мой бизнес" в 300 000 рублей.
"Северная гильдия мастеров" работает в сотрудничестве с пятью мастерами по производству сувениров из Советского и Югорска. Готовую сувенирную продукцию под знаком "Сделано в Югре!" предприниматели производят на заказ, она реализуется на родине и других российских регионах. В 2015 году на международном фестивале "Дух огня" подарочную колбу югорского бренда увезла звезда французского кино Катрин Денев.
В 2020 году Екатерина Пудовикова прошла обучение в Школе социального предпринимательства Фонда поддержки предпринимательства Югры "Мой бизнес", Фонда региональных социальных программ "Наше будущее". Сейчас "Северная гильдия мастеров" участвует в конкурсном отборе федерального проекта для социальных предпринимателей "Больше чем покупка!".
Целый год при спонсорской помощи Центра поддержки экспорта Югры "Северная гильдия мастеров" будет присутствовать на международной торговой интернет-площадке Etsy. Сейчас супруги занимаются разработкой рождественской линейки сувенирной продукции, планируют расширять производство. Успехов!, - заключила Наталья Комарова.