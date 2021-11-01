В Курганской области при пожаре погибли двое детей

В городе Шумиха при пожаре в частном доме погибли две девочки пяти и семи лет. Возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности".

По сообщению правоохранительных органов Курганской области, трагедия произошла в ночь на первое ноября в шумихинском поселке Медовый. Во время тушения пожара малыши еще были живы, их доставили в больницу, но, несмотря на помощь врачей, они скончались.

Кроме детей в доме находились взрослые: мужчина 31-го года и женщина 28-ми лет (возможно, родители погибших девочек) - они выжили. По предварительным данным, накануне они выпивали.

Сейчас на месте происшествия работают следователи, назначена пожарно-техническая и судебно-медицинская экспертизы, допрашивают очевидцев. Прокуратура проверит работу структур, ответственных за выявление детей, находящихся в социально опасном положении.