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01.11.2021 15:05
Рубрика: Общество

В Тюмени открылся пункт вакцинации с проходимостью 900 человек в день

Текст: Ирина Никитина (Тюмень)

Сегодня в Тюмени открыли самый большой в области пункт вакцинации: сразу 11 прививочных постов с общей большой регистратурой разместили внутри легкоатлетического манежа на улице Луначарского в районе Дома Обороны (учреждение дополнительного спортивного образования как раз ушло на осенние каникулы).

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Эта площадка, по мнению директора областного департамента здравоохранения Натальи Логиновой, призвана разгрузить мобильные пункты в торговых центрах, аэропорту и в других учреждениях. Пропускная способность - до 900 человек в день (часы работы - с 8.00 до 20.00). Имея на руках паспорт, СНИЛС и полис ОМС, горожане могут поставить первый или второй компонент, сделать ревакцинацию (для этого завезли рекомендованный федеральным Минздравом "Спутник Лайт"), привиться от гриппа. Данные по процедуре сразу же заносятся в единую медицинскую систему и в кратчайшие сроки выгружаются на портал Госуслуг.

Кстати, внутри огромного спортивного сооружения желающих привиться сопровождают волонтеры. Они встречают людей на входе, измеряют температуру, обрабатывают руки, ведут к прививочным постам согласно прописке, помогают заполнить документы.

Как рассказала куратор пункта, руководитель регионального центра общественного здоровья и медицинской профилактики Алина Сунгатуллина, потоки входящих в манеж и выходящих из него тюменцев разделены. То есть после того, как человек поставил прививку, покинуть здание ему нужно через противоположную дверь.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Тюменская область Тюмень Вакцинация от коронавируса

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