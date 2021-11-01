Россия и Южная Корея будут сотрудничать в сфере энергетики и здравоохранения

Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков и первый замглавы МИД Республики Корея Чхве Чжон Гон обсудили перспективы расширения сотрудничества двух стран, в том числе в сфере водородной энергетики и здравоохранения. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В частности, стороны рассмотрели модели международной кооперации при реализации проекта развития водородного кластера на Дальнем Востоке.

"Сотрудничество между Россией и Республикой Корея в области водородной энергетики является одним из приоритетов - с учетом географической близости Дальнего Востока к потенциальным рынкам сбыта в регионе АТР, наличия ресурсной базы в виде крупнейших запасов природного газа, растущей потребности в водороде азиатских экономик", - отметил Алексей Чекунков.

Кроме того, в ходе встречи обсуждался проект развития медицинского кластера на острове Русский. По словам главы Минвостокразвития, активизации сотрудничества могут поспособствовать совместные образовательные программы и стажировки для сотрудников медицинских учреждений и молодых начинающих медиков. Кроме того, корейские компании и специалисты могут стать резидентами кластера во Владивостоке, добавил он.

Алексей Чекунков находится в Республике Корея с рабочим визитом и возглавляет российскую делегацию на форуме российско-корейского межрегионального сотрудничества, который пройдет 3-4 ноября в Ульсане.