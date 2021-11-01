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01.11.2021 20:45
Рубрика: Власть

Росреестр рассказал о приеме документов через МФЦ и в электронном виде

Текст: Марина Трубилина

Спрос на электронные услуги Росреестра вырос уже в преддверии нерабочих дней. За неделю c 25 по 29 октября в ведомство поступило 220 388 пакетов документов в электронном виде. Это 43% от общего числа поступивших на учетно-регистрационные действия документов, на 3% больше, чем неделей ранее (тогда было 210 248 пакетов).

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
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Всего за прошедшую неделю на учетно-регистрационные действия подано 512 870 заявлений, сообщает пресс-служба ведомства.

На регистрацию ипотеки за неделю поступило 43 852 заявления. Из них в электронном виде было подано 24 888 документов, или 57%. Неделей ранее было подано 40 932 заявления, из них 54% в электронном виде.

На регистрацию договоров долевого участия в ведомство поступило 21 746 заявлений. Из них в электронном виде - 11 948 (55%). Неделей раньше доля поданных в электронном виде документов была на 3 процентных пункта меньше (20 011 заявлений, 52%).

В период нерабочих дней (за исключением праздничных и выходных дней с 4 по 7 ноября) Росреестр оказывает госуслуги в штатном режиме. Прием документов ведется в электронном виде.

Работа многофункциональных центров в эти дни может приостанавливаться по решению властей региона. К концу октября МФЦ в 44 регионах работали в штатном режиме, в 37 - по предварительной записи, в 3 регионах они закрыты.

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