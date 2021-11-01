Россия и Молдавия договорились по поставкам газа

Молдавия и "Газпром" пришли к соглашению по поставкам газа в республику, сообщили в пресс-службе российской компании. Об условиях договора не говорится, но, судя по тому, что в официальном заявлении "Газпрома" сказано о продлении действующего контракта на пять лет, они не изменились.

В 2021 году Молдавия платила за газ по рыночной (биржевой) цене, привязанной к котировкам на немецком хабе NCG (распределительном узле газовой инфраструктуры). Сейчас биржевая цена газа в Европе находится на уровне 800 долларов за тысячу кубометров. На переговорах по новому контракту "Газпром" предложил Молдавии скидку 25%, Кишинев настаивал на скидке 50%.

Еще в 2020 году цены на газ для Молдавии были привязаны к стоимости нефти и мазута. По итогам прошлого года тысяча кубометров газа обходилась Кишиневу только в 149 долларов. Но Молдавия настояла на пересмотре условий договора на 2021 год и привязке газовых цен к биржевым котировкам, тогда они находились на минимуме. Сейчас ситуация в корне изменилась, котировки превышали в октябре 1950 долларов за тысячу кубометров.

Помимо цен на газ камнем преткновения оказался долг Молдавии за прошлые поставки. В "Газпроме" его оценили в 709 млн долларов (без учета Приднестровья) и потребовали погашения этой задолженности в течение трех лет.

Кишинев попытался найти других поставщиков. Были даже заключены соглашения на поставку 1 млн кубометров газа из Украины и из Нидерландов. Но в год республика потребляет около 3 млрд кубометров газа, поэтому оговоренных объемов не хватило бы даже на день. Прекращение поставок означало бы энергетический коллапс: почти 80% всего электричества, потребляемого республикой, вырабатывается на Молдавской ГРЭС, находящейся в Приднестровье.

На переговорах 29 октября эти проблемы были урегулированы. Поставки газа по новому договору начнутся 1 ноября.

Стороны достигли соглашения о формуле расчета цены, проведении аудита задолженности "Молдовагаза" и необходимости дальнейших переговоров по графику платежей, сказали в министерстве инфраструктуры Молдавии.