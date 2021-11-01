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Рубрика: Экономика

Россия нашла способ усилить свои позиции на переговорах по климату

Текст: Алексей Дуэль
Российская газета - Федеральный выпуск № 249(8600)
Россия может добиться признания поглощения дополнительных тонн углекислого и парниковых газов. Для этого Рослесинфорг планирует прирастить расчетную лесосеку в 2022 году на 350 млн га.

Увеличение площади обустроенного леса может оказаться важным для климатического регулирования. Согласно действующим правилам, в зачет поглощения СО2 включают только регулируемые леса, информация по ним должна быть открыта и доступна для верификации. Электронные сервисы для этого Рослесхоз сейчас разрабатывает.

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Увеличив площадь обустроенного леса на три с половиной сотни миллионов гектаров, Россия может добиться признания поглощения дополнительных тонн углекислого и парниковых газов. А это сильно упростит позиции страны при переговорах о взаимном признании углеродных единиц и о трансграничном углеродном регулировании Евросоюза.

Рослесинфорг получит все полномочия регионов по лесоустройству. Как рассказал "РГ" руководитель организации Павел Чащин, активизация работ поможет наверстать все упущенное в этой сфере.

"Задолженность" по лесоустройству директор лесной программы WWF России Андрей Щеголев оценил так: только на 30% лесного фонда страны есть данные, собранные менее 15 лет назад. Это в том числе открывает дорогу "серым лесорубам", объяснил он.

Только на 30% лесного фонда страны есть данные, собранные менее 15 лет назад. Это позволяет "серым лесорубам" вырубать неучтенную древесину

По документации, оформленной исходя из устаревших данных, на делянке растет столько-то древесины. По факту за прошедшие годы деревьев, пригодных к валке, выросло больше, что позволяет компаниям вывозить неучтенные бревна. При использовании актуальных данных такая практика будет сведена к минимуму.

"В первую очередь лесоустройство пойдет в Сибирь, - отметил глава Рослесинфорга. - Все, что осталось за рамками плана, будет актуализироваться в рамках партнерства государства и бизнеса в финансировании лесоучетных работ".

По сути, Рослесинфорг сможет передавать работы в субподряд, хотя до сих пор основную массу лесоустроительных документов составляли региональные филиалы организации. Действующие договоры продолжат действовать.

По мнению Щеголева, особой необходимости в увеличении расчетной лесосеки сразу на 350 млн га нет. Площадь леса, на которой можно вести промысел, достаточна, но зачастую участки расположены так, что подобраться к ним невозможно.

"В Архангельской области из 22 млн га расчетной лесосеки доступны для освоения только 15 млн га, а реально разрабатывают лишь 11-12 млн га", - привел пример эксперт.

На реализацию этих целей Рослесинфорг получит 2,5 млрд рублей в 2022 году, 3,9 млрд рублей - в 2023 году и 4,8 млрд рублей - в 2024 году.

Экономика Отрасли Ресурсы Правительство Минприроды Рослесхоз

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