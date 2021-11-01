Россия предложит в Глазго свой подход к учету выбросов углерода

Новости

В нигерийском Лагосе обрушилось 21-этажное здание 18:55
Минздрав предложил изменить правила медосвидетельствования на оружие 18:45
В Севастополе решили закрыть QR-блокпосты 18:30
До конца года в России появится 120 молодежных лабораторий 18:23
С телеведущим Игорем Кирилловым простятся 2 ноября 18:21
В Москве пресечено нелегальное производство алкоголя 17:57
Россия и Южная Корея будут сотрудничать в сфере энергетики и здравоохранения 17:48
Анна Попова: Эффект от принятых антикоронавирусных мер не наступит мгновенно 17:29
В Крыму объявили набор волонтеров для борьбы с пандемией 17:21
В ЕР предложили дополнительно финансировать заготовку донорской крови 17:18
Попова: Говорить о стабилизации ситуации с коронавирусом в РФ пока рано 17:17
Попова: Темп прироста заболеваемости COVID у детей 7-18 лет почти равен нулю 17:16
Первый компонент вакцины против COVID-19 получили более 58,5 миллиона россиян 17:11
В Москве расширили транспортный сервис "По пути" 17:04
Экс-мэра Рязани выпустили из-под домашнего ареста 16:59
Королеву Елизавету II заметили за рулем автомобиля 16:58
Мурашко оценил влияние нерабочих дней на ситуацию с коронавирусом 16:56
Кабмин дополнительно выделил 11 млрд рублей на лекарства от COVID-19 16:55
В ЕР предложили увеличить финансирование жилищной программы для инвалидов 16:46
В ЕР рекомендовали исключить из партии депутата Госдумы Марченко 16:37
В Минтруде рассказали, как купить ТСР по электронному сертификату 16:33
Новгородская область первой из российских регионов продлила нерабочие дни 16:28
Шойгу доложил Путину о вакцинации 95% военнослужащих 16:27
Путин назвал ситуацию с коронавирусом в России очень сложной 16:25
В Россию назначен новый посол Индии 16:18
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
В ПФР разъяснили, когда можно полностью получить пенсионные накопления
В ПФР разъяснили, когда можно полностью получить пенсионные накопления
Тест: готовы ли вы к ЕГЭ по обществознанию
Тест: готовы ли вы к ЕГЭ по обществознанию
Какие законы вступают в силу в ноябре
Какие законы вступают в силу в ноябре
01.11.2021 18:18
Рубрика: Экономика

Россия предложит в Глазго свой подход к учету выбросов углерода

Текст: Сергей Тихонов
Наша страна готова предложить свою методику создания рынка углеродных выбросов иностранным партнерам на климатической конференции в Глазго, об этом заявил первый замруководителя российской делегации, спецпредставитель президента РФ по вопросам климата Руслан Эдельгериев.
Фото: AP Photo/Michel Euler Фото: AP Photo/Michel Euler
Фото: AP Photo/Michel Euler

"Мы планируем предложить иностранным коллегам подходы, которые закладываются сейчас в России при создании отечественного рынка углеродных единиц", - приводит его слова ТАСС. Россия едет в Глазго с твердой позицией - необходимо сначала закончить разработку правил Парижского соглашения и заниматься реальными проектами, сказал Эдельгериев.

Фото: iStock
Как конференция в Глазго изменит мировую экономику

Он подчеркнул, что сейчас осталось договориться о механизмах рыночного и нерыночного сотрудничества, за счет которых будут сокращаться выбросы и происходить улавливание парниковых газов.

По словам Эдельгериева, пока некоторые страны занимаются больше демагогией, выдвигают новые инициативы, не выполняя предыдущие обязательства, взятые на себя. Как правило, эти инициативы односторонние, содержат произвольные цели, ориентиры и механизмы, которые не подкреплены научными фактами.

Климатическая конференция COP26 начала свою работу 1 ноября в Глазго и продлится две недели. В ней примут участие главы государств и члены правительств из более 120 стран мира.

Экономика Отрасли Ресурсы Общество Экология Президент Администрация Президента Климат на Земле

Главное сегодня

В Севастополе решили закрыть QR-блокпосты
Путин отметил попытки зарубежных коллег сломать стратегический паритет
В Минэкономразвития поддержали идею отказа от мигрантов на стройке
В России обнаружили штаммы коронавируса "лямбда" и "мю"
МИД РФ заявил об угрозе боевых действий в космосе
В нерабочие дни появится возможность сэкономить на коммуналке
Кто получит сельскую надбавку к пенсии в 2022 году