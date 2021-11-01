Россия предложит в Глазго свой подход к учету выбросов углерода

Наша страна готова предложить свою методику создания рынка углеродных выбросов иностранным партнерам на климатической конференции в Глазго, об этом заявил первый замруководителя российской делегации, спецпредставитель президента РФ по вопросам климата Руслан Эдельгериев.

"Мы планируем предложить иностранным коллегам подходы, которые закладываются сейчас в России при создании отечественного рынка углеродных единиц", - приводит его слова ТАСС. Россия едет в Глазго с твердой позицией - необходимо сначала закончить разработку правил Парижского соглашения и заниматься реальными проектами, сказал Эдельгериев.

Он подчеркнул, что сейчас осталось договориться о механизмах рыночного и нерыночного сотрудничества, за счет которых будут сокращаться выбросы и происходить улавливание парниковых газов.

По словам Эдельгериева, пока некоторые страны занимаются больше демагогией, выдвигают новые инициативы, не выполняя предыдущие обязательства, взятые на себя. Как правило, эти инициативы односторонние, содержат произвольные цели, ориентиры и механизмы, которые не подкреплены научными фактами.

Климатическая конференция COP26 начала свою работу 1 ноября в Глазго и продлится две недели. В ней примут участие главы государств и члены правительств из более 120 стран мира.