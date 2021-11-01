Россия возобновит авиасообщение еще с девятью странами

Россия с 9 ноября возобновит регулярное авиасообщение на взаимной основе еще с девятью странами. Среди них Багамы, Иран, Нидерланды, Норвегия, Оман, Словения, Тунис, Швеция и Таиланд. Решение об этом принял оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в середине октября. Для туристов доступна только часть из этих стран.

Открытие чартеров в Египет приведет к снижению стоимости туров. Фото: Сергей Мальгавко/ ТАСС

В Нассау (Багамские острова) авиакомпаниям разрешено выполнять по два рейса в неделю из Москвы, в Тегеран (Иран) самолеты могут летать из Москвы три раза в неделю, а из Сочи - один раз в неделю. В Амстердам (Нидерланды) из Москвы прямые рейсы будут летать семь раз в неделю, в Эйндховен - два рейса в неделю, также по два рейса в неделю будут выполняться в Амстердам из Санкт-Петербурга, Жуковского, Екатеринбурга, Калининграда и Сочи.

Из Санкт-Петербурга по два рейса в неделю будут летать в Осло и Берген (Норвегия), по два рейса - из Москвы в Маскат (Оман), по три рейса - из Москвы в Любляну (Словения). Семь раз в неделю самолеты будут летать в Монастир (Тунис) из Москвы, по два раза - из Санкт-Петербурга и других аэропортов, из которых возобновлены международные полеты. По три раза в неделю самолеты будут летать из Санкт-Петербурга в Стокгольм и Гетеборг (Швеция), по два раза - из Москвы в Бангкок и на Пхукет. Также по одному рейсу в неделю авиакомпании могут выполнять в Бангкок и на Пхукет из аэропортов России, откуда возобновлены международные полеты.

Нидерланды, Норвегия и Швеция туристов из России пока не принимают. Въезжать в эти страны могут только отдельные категории пассажиров, например, супруги граждан этих стран, обладатели вида на жительство, пассажиры с деловыми, образовательными целями или целью лечения.

Багамы принимают российских туристов только с ПРЦ-тестами, Иран, Оман, Словения, Тунис - также с сертификатами вакцинации "Спутником V". Особая ситуация с Таиландом. До пандемии это направление было в числе самых популярных у российских туристов. В 2019 году Таиланд посетили 1,5 млн россиян. Сейчас вакцинированные туристы могут без карантина въезжать в открытые для туризма провинции Таиланда - Бангкок, острова Пхукет, Краби и Самуи, говорит вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин. Таиланд признает вакцину "Спутник V". Но туристам придется сдавать несколько ПЦР-тестов.

Прямое авиасообщение у России сейчас возобновлено с 58 государствами.

Между тем

С 9 ноября Россия также восстановит чартерные рейсы на египетские курорты Хургаду и Шарм-эш-Шейх из городов, где возобновлено международное авиасообщение. "Сейчас есть возможность выполнять международные рейсы из более чем 60 аэропортов в России, федеральные туроператоры уже готовят полетные программы примерно из 35 аэропортов. По мере увеличения спроса эти программы будут расширяться, это приведет к снижению стоимости авиабилетов и турпакета", - пояснил Горин.