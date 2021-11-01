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01.11.2021 11:24
Рубрика: Культура

Российские музеи проведут более 50 эфиров для гостей "Ночи искусств"

Текст: Инга Бугулова
Более 50 эфиров проведут российские музеи для гостей "Ночи искусств". В этом году Всероссийская акция пройдет 4 ноября и будет посвящена Дню народного единства.
Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Присоединиться к тематическим трансляциям все желающие смогут на портале "Культура.РФ", а специальная программа параллельно стартует еще и в сообществе портала в "Одноклассниках".

Фото: Константин Бахарев/РГ
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"Культура.РФ" приглашает пользователей присоединиться к трансляциям из учреждений культуры со всей страны. Всего в этот день состоится более 50 эфиров, сообщает Министерство культуры РФ.

Так, Исторический музей проведет лекцию "Секреты из бабушкиного сундука: расписные сундуки XVII-XVIII веков", Российский этнографический музей расскажет о "Картине мира в обрядах и представлениях восточных славян", а Музей музыки проведет эфир о музыкальных инструментах народов России.

А уже с 1 ноября в группе "Культуры.РФ" в соцсети "ВКонтакте" запустят специальный проект, посвященный традиционному русскому искусству. Ежедневно музеи будут рассказывать о самых интересных экспонатах из своих фондов. Продлится проект до 7 ноября.

Посмотреть полную афишу мероприятий можно на портале "Культура.РФ".

Справка "РГ"

В 2021 году всероссийская акция "Ночь искусств" проходит уже в девятый раз. Традиционно музеи и театры, выставочные и концертные залы, библиотеки и культурные клубы представляют программу тематических мероприятий, в этом году из-за коронавирусных ограничений они пройдут в офлайн- и онлайн-формате. Пользователи соцсетей смогут присоединиться к празднику, выложив публикации с хэштегами #мывместе, #мыедины и #россияобъединяет.

Культура Арт Музеи и памятники

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