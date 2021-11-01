Российские туристы отравились в отеле Хургады

На египетском курорте Хургада после отравления в четырехзвездном отеле AMC Royal hotel были госпитализированы 40 российских туристов. Все они уже выписаны из больницы после оказания необходимой медицинской помощи и размещены в других отелях, сообщили в Федерации туристических палат Египта.

О массовом отравлении стало известно в субботу. Среди пострадавших в основном женщины и дети. "Прокуратура уже начала расследование. За несоблюдение требований санитарной безопасности в отношении продуктов питания, напитков и оказываемых услуг отелю грозят не только штрафы, но и полное закрытие с отзывом лицензии", - приводит ТАСС слова главы федерации Абу Талеба.

По распоряжению прокуратуры отель закрыт на неопределенный срок, туристов расселили по другим гостиницам.

Россия восстановила прямое авиасообщение с курортами Египта после шестилетнего перерыва в августе 2021 года. Но турагенты предупреждают туристов о низком качестве питания. Недовольство уровнем сервиса в соцсетях высказывают и сами туристы.