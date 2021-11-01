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Рубрика: Экономика

С 30 ноября юрлица и ИП должны будут отчитаться о корпоративных SIM-картах

Текст: Олег Капранов
Российская газета - Федеральный выпуск № 249(8600)
С 30 ноября все SIM-карты, выданные по корпоративным тарифам, должны быть привязаны к конкретным физическим лицам, которые их используют. В течение месяца все юридические лица и ИП, являющиеся корпоративными абонентами связи, должны внести в Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА) сведения о физлицах - конечных пользователях услуг связи.

Оператор связи должен будет до начала оказания услуг через ЕСИА и Систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) проверить достоверность указанных данных. Со своей стороны, физические лица - пользователи услуг должны будут через госуслуги подтвердить достоверность сведений о них.

Фото: Владимир Смирнов/ ТАСС
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Далее операторы должны будут предоставить Роскомнадзору доступ к сведениям о своих абонентах, используемом ими оборудовании, о способах подтверждения сведений об абонентах и результатах проверок достоверности данных.

Обоснованность этих мер признает глава ИА Telecom Daily Денис Кусков. По его мнению, это эффективный способ пресечь распространение анонимных SIM-карт, которые часто используются для мошеннических действий.

11 миллионов "серых" SIM-карт используются в России (оценка экспертов Telecom Daily)

"На данный момент в России существует порядка 11 миллионов "серых" SIM-карт, часть из которых до сих продаются на вокзалах и лотках без предъявления паспорта. Причиной этого стала бездумная и бесконтрольная раздача корпоративных SIM-карт, которые не привязывались к конкретному абоненту и они потом продавались другим людям. А у оператора в биллинге не появлялась соответствующая запись", - заявил Кусков.

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