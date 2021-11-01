С 30 ноября юрлица и ИП должны будут отчитаться о корпоративных SIM-картах

Оператор связи должен будет до начала оказания услуг через ЕСИА и Систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) проверить достоверность указанных данных. Со своей стороны, физические лица - пользователи услуг должны будут через госуслуги подтвердить достоверность сведений о них.
Далее операторы должны будут предоставить Роскомнадзору доступ к сведениям о своих абонентах, используемом ими оборудовании, о способах подтверждения сведений об абонентах и результатах проверок достоверности данных.
Обоснованность этих мер признает глава ИА Telecom Daily Денис Кусков. По его мнению, это эффективный способ пресечь распространение анонимных SIM-карт, которые часто используются для мошеннических действий.
"На данный момент в России существует порядка 11 миллионов "серых" SIM-карт, часть из которых до сих продаются на вокзалах и лотках без предъявления паспорта. Причиной этого стала бездумная и бесконтрольная раздача корпоративных SIM-карт, которые не привязывались к конкретному абоненту и они потом продавались другим людям. А у оператора в биллинге не появлялась соответствующая запись", - заявил Кусков.