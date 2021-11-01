Сбой на Ozon снизил цены на многие товары до 1 рубля

Сбой в интернет-магазине Озон привел к аннулированию целого ряда заказов, сделанных по цене от 1 до 50 рублей. Однако некоторым покупателям все же удалось получить свои покупки.

Пользователь Александр Блохин сообщил на своей странице в Facebook, что в 00:00 по московскому времени на Ozon произошел сбой: многие товары в его магазине Кофтеныши стали стоить от 1 до 50 рублей. Всего за время сбоя в его магазин пришло около 170 заказов из Озона по некорректным ценам.

В Ozon подтвердили "РГ" ошибку в системе, произошедшую в ночь на 1 ноября.

"Мы остановили акцию, как только заметили сбой в проставлении скидок. К сожалению, товаров по указанной сниженной стоимости нет на складах, поэтому заказы были аннулированы", - рассказали в компании.

Как сообщил Блохин, совершенные заказы были отменены, а стоимость тех, что уже были отгружены клиентам в рамках сервиса Озон.Экспресс в Озон пообещали компенсировать продавцам.

"Мы уже начали возврат денег покупателям, с нашей стороны они отправляются практически мгновенно. Обычно на расчетном счете или карте клиента они оказываются не позднее чем через 2-3 дня, в зависимости от банка", - добавили в пресс-службе Озон, отметив, что сложившаяся ситуация никак не повлияет на продажи конкретных компаний и их рейтинг на площадке.

Сколько всего продавцов затронул сбой, ритейлер не уточнил.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе Роспотребнадзора, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 31.12.2020 N 2463 у продавца нет права отказаться от заключенного договора.

"Если продавец, получивший сумму предварительной оплаты, не исполнил обязанность по передаче товара потребителю, потребитель вправе потребовать передачи оплаченного товара в установленный им новый срок либо возврата суммы предварительной оплаты товара, не переданного продавцом. При этом потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, причиненных ему вследствие нарушения установленного договором купли-продажи срока передачи предварительно оплаченного товара. В этом случае продавец уплачивает ему за каждый день просрочки неустойку (пени) в размере половины процента суммы предварительной оплаты товара", - сообщили в Роспотребнадзоре.

По словам председателя правления "Международной конфедерации обществ потребителей" Дмитрия Янина, в подобной ситуации у покупателей действительно есть возможность подать на Озон в суд, но шансов на успех будет не очень много.

"Сложившаяся судебная практика встает в таких ситуация на сторону продавцов, оставляя им право на ошибку и на ее исправление. Мы видели это ранее на примере ошибочной продажи авиабилетов за 1 рубль и дальнейшего аннулирования таких продаж", - сообщил Янин.