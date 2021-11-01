Сценарист фильмов Германа и Кончаловского Юрий Клепиков умер на 87-м году жизни

Не стало сценариста фильмов Германа и Кончаловского Юрия Клепикова. Он умер на 87-м году жизни. Об этом сообщает Союз кинематографистов РФ. По сценариям одного из самых талантливых кинодраматургов Юрия Клепикова снимали фильмы известные российские и советские режиссеры.

Это такие известные картины, как "Седьмой спутник" Алексея Германа, документальная мелодрама "История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж" Андрея Кончаловского, "Восхождение" Ларисы Шепитько, лиричная драма "Мама вышла замуж" Виталия Мельникова, а также "Не болит голова у дятла" и "Пацаны" Динары Асановой. Лауреат госпремии СССР и премии "Ника" скончался после продолжительной болезни.

Его альма матер - МГУ, факультет журналистики. А в 1967 году Клепиков окончил Высшие курсы сценаристов и режиссеров при киностудии "Ленфильм" (мастерская Георгия Козинцева).

Он всегда говорил: "Писал то, что хотел, что мне было интересно. Но за относительную свободу выбора приходилось платить". У многих картин по его сценариям непростая судьба - к зрителю они попадали не сразу. В течение двадцати лет ни один из сценариев не принимался в Госкино с первого раза. Зато, когда фильм наконец выходил, он становился достоянием. Снимать кино, по Клепикову, значит, дружить, а не зарабатывать большую кассу. И он дружил с великими режиссерами своего времени, вместе создавая подлинные киношедевры.