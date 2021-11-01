Новости

Игорь Илларионов назначен на должность замглавы столичной полиции 16:14
Попова рассказала о сезонных подъемах заболеваемости коронавирусом 16:10
Путин призвал активнее развивать морскую авиацию 16:05
Путин о корабле НАТО: Можно посмотреть в бинокль или в прицел систем обороны 15:46
Попова: В России повторно заболевают коронавирусом около 0,25% 15:45
Транзит российского газа через Украину снизился на треть 15:42
Путин поручил Минобороны помогать населению в борьбе с COVID-19 15:40
Москва и Кишинев решат вопрос с долгами за газ в 2022 году 15:39
Путин: Размещение ракет США в Европе представляет угрозу 15:32
Всех отравившихся в египетском отеле российских туристов выписали 15:19
В Минздраве опровергли рост числа онкозаболеваний из-за вакцинации 15:19
Экспорт газа из РФ в ряд стран уже превысил объемы за весь 2020 год 15:19
В Петербурге введут собственные QR-коды о вакцинации 15:13
Открыта "горячая линия" по вопросам количества контрольных работ в школах 15:06
Биржевая цена авиакеросина обновила рекорд 15:06
Тысячи активистов со всего мира прибыли на климатический саммит в Глазго 15:03
В строящемся доме на юге Москвы прогремел взрыв 15:02
В центре Москвы автомобиль сбил подростка на пешеходном переходе 15:02
Бирюков: 400 праздничных плакатов украсят Москву в честь Дня народного единства 15:00
В Подмосковье обезвредили мужчину, захватившего в заложники двух девушек 14:58
Сценарист фильмов Германа и Кончаловского Юрий Клепиков умер на 87-м году жизни 14:52
Участники очных совещаний в кабмине должны будут предъявлять QR-код 14:52
В Ленобласти опровергли данные о признании иностранных вакцин в музеях 14:51
В Сочи на длинные выходные приехали 110 тысяч туристов 14:51
Карпин оценил решение Дзюбы отписаться от сборной в Instagram 14:49
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
В ПФР разъяснили, когда можно полностью получить пенсионные накопления
В ПФР разъяснили, когда можно полностью получить пенсионные накопления
Тест: готовы ли вы к ЕГЭ по обществознанию
Тест: готовы ли вы к ЕГЭ по обществознанию
Какие законы вступают в силу в ноябре
Какие законы вступают в силу в ноябре
01.11.2021 14:52
Рубрика: Общество

Сценарист фильмов Германа и Кончаловского Юрий Клепиков умер на 87-м году жизни

Текст: Наталья Борисова

Не стало сценариста фильмов Германа и Кончаловского Юрия Клепикова. Он умер на 87-м году жизни. Об этом сообщает Союз кинематографистов РФ. По сценариям одного из самых талантливых кинодраматургов Юрия Клепикова снимали фильмы известные российские и советские режиссеры.

Это такие известные картины, как "Седьмой спутник" Алексея Германа, документальная мелодрама "История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж" Андрея Кончаловского, "Восхождение" Ларисы Шепитько, лиричная драма "Мама вышла замуж" Виталия Мельникова, а также "Не болит голова у дятла" и "Пацаны" Динары Асановой. Лауреат госпремии СССР и премии "Ника" скончался после продолжительной болезни.

Его альма матер - МГУ, факультет журналистики. А в 1967 году Клепиков окончил Высшие курсы сценаристов и режиссеров при киностудии "Ленфильм" (мастерская Георгия Козинцева).

Он всегда говорил: "Писал то, что хотел, что мне было интересно. Но за относительную свободу выбора приходилось платить". У многих картин по его сценариям непростая судьба - к зрителю они попадали не сразу. В течение двадцати лет ни один из сценариев не принимался в Госкино с первого раза. Зато, когда фильм наконец выходил, он становился достоянием. Снимать кино, по Клепикову, значит, дружить, а не зарабатывать большую кассу. И он дружил с великими режиссерами своего времени, вместе создавая подлинные киношедевры.

Общество Утраты Культура Кино и ТВ Наше кино

Главное сегодня

Путин прокомментировал заход корабля США в Черное море
В Минэкономразвития поддержали идею отказа от мигрантов на стройке
В России обнаружили штаммы коронавируса "лямбда" и "мю"
Всех отравившихся в египетском отеле российских туристов выписали
Попова назвала долю заболевших коронавирусом после вакцинации
Как россияне оценивают здоровье после почти двух лет пандемии
Можно и нужно ли быть деликатным в личных конфликтах, касающихся частной жизни людей