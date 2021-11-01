Sega и Microsoft заключили соглашение для создания "игр нового поколения"

"Работа c Microsoft поможет нам оптимизировать процесс разработки компьютерных игр, и мы сможем предложить игрокам более качественные продукты, использующие технологию Azure", - заявили в компании Sega.

На фоне заявлений о создании альянса акции Sega выросли на 6%. К слову, некоторые игры японской компании, например популярная серия Yakuza, уже доступна в сервисе Xbox Game Pass.