Sega и Microsoft заключили соглашение для создания "игр нового поколения"

Компания Sega, знаменитый в прошлом производитель игр и приставок, а также корпорация Microsoft, заключили соглашение о партнерстве. Как пишет Reuters, Sega будет разрабатывать игры с помощью облачных технологий IT-гиганта из США.
Фото: iStock
"Работа c Microsoft поможет нам оптимизировать процесс разработки компьютерных игр, и мы сможем предложить игрокам более качественные продукты, использующие технологию Azure", - заявили в компании Sega.
На фоне заявлений о создании альянса акции Sega выросли на 6%. К слову, некоторые игры японской компании, например популярная серия Yakuza, уже доступна в сервисе Xbox Game Pass.