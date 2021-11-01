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Текст:   Дмитрий Гончарук 
14:24 01.11.2021

Сенатор предложил давать скидку за ЖКУ привитым от коронавируса

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости
Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

При вакцинации от коронавируса целесообразно предоставлять гражданам 10-процентную скидку за жилищно-коммунальные услуги сроком на полгода, считает заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Иван Абрамов.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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"Предоставление скидки в 10 процентов за жилищно-коммунальные услуги для граждан при вакцинации могут быть дешевле, чем лечение больных коронавирусом в стационаре", - сказал Абрамов РИА Новости.

Сенатор обратил внимание на то, что специализированная помощь, оборудование, развертывание дополнительных госпиталей обходится государству достаточно дорого.

"Льготы по ЖКХ могут предоставляться гражданам за вакцинацию на полгода. Исходя из средней оплаты ЖКУ по стране, на человека это в среднем приходится 300 рублей. Если умножить их на шесть месяцев, - это 1800 рублей", - отметил законодатель.

По его мнению, средства, которые государство использует для обеспечения льгот по оплате ЖКХ, "окупятся с лихвой" за счет форсированной иммунизации.

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