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01.11.2021 16:27
Рубрика: Власть

Шойгу доложил Путину о вакцинации 95% военнослужащих

Текст: Кира Латухина
В российских Вооруженных силах вакцинировано от коронавируса уже около 95% военнослужащих, доложил министр обороны Сергей Шойгу президенту на совещании в Сочи. Такой доклад поручил подготовить Владимир Путин.
Фото: Евгений Паулин / РИА Новости Фото: Евгений Паулин / РИА Новости
Фото: Евгений Паулин / РИА Новости

По словам Шойгу, прививки получили 70% гражданского персонала и родственников военнослужащих​​​. "Это позволяет нам уже на сегодняшний день иметь довольно низкие показатели по заболеваемости коронавирусной инфекцией и по смертности", - сказал он. С июля началась ревакцинация - 27% военнослужащих ее уже прошли, все идет по плану, заметил министр.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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"Заболеваемость личного состава Вооруженных сил в два раза ниже общероссийской", - сравнил Шойгу. По сравнению с 2020 годом она снизилась на 44,5%. Потребность в коечном фонде в этом году сократилась в три раза. "Летальность в Вооруженных силах от ковида в сравнении с прошлым годом снижена в два раза за счет вакцинации, а если сравнивать с общероссийскими показателями, то... в 45 раз ниже", - сказал он. Речь идет не только о военнослужащих, но и о гражданском персонале и родственниках, уточнил министр.

Президент поручил Минобороны продолжить работу по строительству быстровозводимых медицинских комплексов для лечения больных коронавирусом, в том числе продолжать оказывать поддержку гражданской медицинской службе. По словам Шойгу, военное ведомство готово развернуть в любой точке страны девять госпиталей с необходимым оборудованием и персоналом.

Армия Власть Безопасность Армия Президент Правительство Минобороны Пандемия коронавируса COVID-19 Вакцинация от коронавируса

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