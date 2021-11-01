Редкие "женские" штампы Хеттской империи найдены в Турции

В Турции археологи при проведении раскопок в так называемом "Доме печатей" на месте древнего города Каркемиш обнаружили редкие глиняные оттиски печати женщины-чиновника Хеттской империи.

Как сообщает The History Blog, находка была сделана на территории современного города Каркамыш, который расположен в провинции Газиантеп на юго-востоке Турции.

Ранее археологи раскопали здесь здание, внутри которого находились сотни оттисков различных печатей. Это сооружение было названо "Домом печатей". Артефактов оказалось так много, что их идентификация займет еще несколько лет. Но уже первые данные показали, что многие из них являются уникальными в своем роде.

Это можно сказать и о печати женщины-администратора, оттиски которой были найдены при раскопках. Сама печать датируется 1225 годом до нашей эры, то есть поздним бронзовым веком. Артефакт использовался в Хеттской империи, некогда одной из самых могущественных в мире. Причины ее краха до сих пор не установлены.

Находка проливает новый свет на роль женщин в руководящих органах хеттов. Письменных источников о жизни этого государства сохранилось очень мало, поэтому любой артефакт способен дать ученым новые подсказки. Судя по найденным артефактам, хетты доверяли женщинам очень важные и ответственные посты.

Ранее было установлено, что все оттиски "Дома печатей" были сделаны печатями, принадлежавшими высшим должностным лицам государства. Они даже найдены были в порядке расположения должностных лиц в государственной иерархии.

Тщательный анализ находок показал, что две трети из этих оттисков были сделаны печатью женщины-администратора по имени Матия. Другое ставшее известным имя, упомянутое на одной найденных булл, - это имя Пиранду, богатого торговца из Среднеассирийского царства (1392-934 гг. до н.э.).

Эксперты считают, что присутствие имени Пиранду в записях хеттского административного центра позволит лучше понять историю хеттско-ассирийских отношений в тот сложный период, когда Хеттская империя приближалась к своему распаду, а Ассирийская империя только набирала могущество.

К слову, город Каркемиш был расположен на западном берегу Евфрата, на пересечении важных торговых путей, связывавших Хеттскую империю с Ассирией. Это был важнейший центр государственного управления Хеттской империи. Впервые город был раскопан в конце XIX века археологами Британского музея. С 2011 года раскопки здесь проводит совместная турецко-итальянская группа под руководством археолога Николо Маркетти из Болонского университета.