Силы ОДКБ проведут тренировки по освобождению заложников

Совместные действия на блок-постах, освобождение заложников и многое другое станут задачами очередного учения стран-участниц ОДКБ "Нерушимое братство-2021".

Как сообщили в Объединенном штабе организации, учение пройдет на территории России в период с 8 по 12 ноября.

"На полигоне Казанского высшего танкового командного ордена Жукова Краснознаменного училища группировка войск ОДКБ будет отрабатывать задачи по подготовке и ведению миротворческой операции Коллективными миротворческими силами ОДКБ. Главными задачами учения являются совершенствование практических навыков должностных лиц органов управления, а также повышение слаженности воинских частей и подразделений в ходе проведения операции по поддержанию мира". - сообщил пресс-секретарь Объединенного штаба ОДКБ Владислав Щегрикович.

Приглашены представители Парламентской Ассамблеи ОДКБ, Сербии, Узбекистана и Монголии, а также Международного Комитета Красного Креста и других международных организаций.

"В ходе практических действий миротворческие силы отработают действия на блокпосту, задачи в лагере беженцев, сопровождение колонн с гуманитарным грузом, блокирование населенного пункта, штурм здания, занятого "боевиками", а также освобождение "заложников" и оказание помощи пострадавшим". - сообщили в штабе.