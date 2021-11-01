Скончался российский консул в Дананге Андрей Плам

Генеральный консул РФ в Дананге Андрей Плам умер в возрасте 58 лет. Об этом проинформировали в российской дипмиссии.

"Посольство России во Вьетнаме и Генеральное консульство России в Дананге с глубоким прискорбием сообщают, что 31 октября 2021 года скоропостижно скончался Чрезвычайный и Полномочный Посланник 2 класса, Генеральный консул Российской Федерации в Дананге Плам Андрей Юрьевич", - отмечается на странице консульства в социальной сети Facebook.

По словам коллег Плама, "ушел из жизни высокий профессионал, опытный руководитель и замечательный человек, связавший свою судьбу с работой на Азиатско-Тихоокеанском направлении". "Его безвременная кончина - невосполнимая утрата для семьи, друзей и коллег. Светлая память об Андрее Юрьевиче Пламе навсегда сохранится в наших сердцах. Выражаем искренние соболезнования родным и близким", - говорится в распространенном сообщении.

Андрей Плам работал в МИД СССР и России с 1986 года. В 2008-2011 годах он был советником посольства РФ в Сингапуре, в 2011-2015-м - советником-посланником посольства России в Королевстве Таиланд, с 2015 по 2019 год возглавлял отдел в Третьем департаменте Азии МИД России. Должность генерального консула РФ в Дананге он занял два года назад.