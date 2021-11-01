Спектакль "Идеальный муж" вернется в репертуар МХТ имени Чехова

В сентябре этого года бывший худрук театра Сергей Женовач убрал спектакль из репертуара. Последний показ был историческим. Снова аншлаги и многочисленные посты-прощания в социальных сетях расстроенных зрителей.
Постановка создана по мотивам одноименной пьесы Оскара Уальда, но, конечно, только ею не ограничивается. Как обычно, в богомоловских традициях, это более сложное произведение с отсылом к Чехову, Шекспиру, Гете, поэзии Веры Полозковой и современной поп-культуре. В течение четырех часов разыгрывалось действо, в котором режиссер высмеивал элиты, чиновников, подлость и пошлость - затрагивал вечные темы. Спектакль был удостоен "Золотой маски".
"Это достаточно эпическое театральное произведение, которое говорит с сегодняшним зрителем о современном пространстве, - говорил Богомолов о своем спектакле. - Вовсе не об Англии начала прошлого века, не о сэрах и лордах, а о нас с вами, о наших современниках, о людях, которые ходят по Тверской, обедают в ресторанах неподалеку от Художественного театра, о столичной богеме, о чиновниках, о нашем довольно диковатом времени".