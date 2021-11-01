Спектакль "Идеальный муж" вернется в репертуар МХТ имени Чехова

Один из самых кассовых спектаклей МХТ имени Чехова с декабря возвращается в репертуар театра, сообщается в Instagram МХТ. Показы запланированы на 22 и 23 декабря. Билеты будут в продаже с 6 ноября. Комедия Константина Богомолова "Идеальный муж" появилась на сцене МХТ в 2013 году. Спектаклю сопутствовал неизменный аншлаг - а это почти 150 показов. И даже спустя немало лет зритель на него шел. Главные роли в комедии играли Марина Зудина, Дарья Мороз, Роза Хайруллина, Игорь Миркурбанов, Алексей Кравченко, Александр Семчев, Сергей Чонишвили.

В сентябре этого года бывший худрук театра Сергей Женовач убрал спектакль из репертуара. Последний показ был историческим. Снова аншлаги и многочисленные посты-прощания в социальных сетях расстроенных зрителей.

Постановка создана по мотивам одноименной пьесы Оскара Уальда, но, конечно, только ею не ограничивается. Как обычно, в богомоловских традициях, это более сложное произведение с отсылом к Чехову, Шекспиру, Гете, поэзии Веры Полозковой и современной поп-культуре. В течение четырех часов разыгрывалось действо, в котором режиссер высмеивал элиты, чиновников, подлость и пошлость - затрагивал вечные темы. Спектакль был удостоен "Золотой маски".

"Это достаточно эпическое театральное произведение, которое говорит с сегодняшним зрителем о современном пространстве, - говорил Богомолов о своем спектакле. - Вовсе не об Англии начала прошлого века, не о сэрах и лордах, а о нас с вами, о наших современниках, о людях, которые ходят по Тверской, обедают в ресторанах неподалеку от Художественного театра, о столичной богеме, о чиновниках, о нашем довольно диковатом времени".