Стартовал прием заявлений на получение субсидий для предпринимателей

С 1 ноября российские предприниматели могут подать заявление на получение субсидии на период нерабочих дней. На сайте федеральной налоговой службы запущена специальная страница, которая поможет разобраться, кому полагается субсидия, а также подать документы.

Субсидию могут получить компании и индивидуальные предприниматели, которые по состоянию на 10 июля 2021 года включены в реестр МСП или на 1 июля являются социально-ориентированной некоммерческой организацией. Также необходимо входить в перечень пострадавших отраслей экономики по ОКВЭД и не иметь задолженности по налогам и страховым взносам, превышающей три тысячи рублей.

Организации, находящиеся в процессе ликвидации или банкротства, либо в отношении которых принято решение о предстоящем исключении из ЕГРЮЛ, не могут получить субсидию. Также на нее не могут претендовать индивидуальные предприниматели, которые прекратили свою деятельность, снялись с учета или было принято решение о предстоящем исключении из ЕГРИП.

Заявления принимаются с 1 ноября по 15 декабря. Они рассматриваются в течение пяти рабочих дней, после чего ФНС рассчитывает субсидию и в течение трех дней Федеральное казначейство произведет выплату.

Для организаций субсидия рассчитывается по формуле: "12 792 х количество сотрудников на июнь 2021 года", для ИП - по той же формуле с добавлением еще одного сотрудника. Если у индивидуального предпринимателя нет нанятых работников, то размер субсидии будет равен 12 792 рублям.