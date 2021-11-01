Постановление губернатора Ставропольского края от 29 октября 2021 года № 468 "О внесении изменения в пункт 3.3 постановления Губернатора Ставропольского края от 26 марта 2020 г. № 119 "О комплексе ограничительных и иных мероприятий по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории Ставропольского края"

В соответствии с указами Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" и от 20 октября 2021 года № 595 "Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре - ноябре 2021 г." постановляю:

1. Внести изменение в пункт 33 постановления Губернатора Ставропольского края от 26 марта 2020 г. № 119 "О комплексе ограничительных и иных мероприятий по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории Ставропольского края" (в редакции постановления Губернатора Ставропольского края от 10 июня 2020 г. № 245 с изменениями, внесенными постановлениями Губернатора Ставропольского края от 18 июня 2020 г. № 251, от 26 июня 2020 г. № 269, от 09 июля 2020 г. № 286, от 21 июля 2020 г. № 298, от 30 июля 2020 г. № 317, от 31 июля 2020 г. № 319, от 06 августа 2020 г. № 326, от 20 августа 2020 г. № 349, от 24 августа 2020 г. № 356, от 31 августа 2020 г. № 367, от 02 сентября 2020 г. № 374, от 15 октября 2020 г. № 432, от 23 октября 2020 г. № 442, от 30 октября 2020 г. № 452, от 03 ноября 2020 г. № 458, от 12 ноября 2020 г. № 474, от 26 ноября 2020 г. № 490, от 08 декабря 2020 г. № 522, от 11 декабря 2020 г. № 532, от 06 января 2021 г. № 1, от 15 января 2021 г. № 8, от 29 января 2021 г. № 24, от 04 февраля 2021 г. № 30, от 12 февраля 2021 г. № 61, от 02 марта 2021 г. № 86, от 02 марта 2021 г. № 87, от 02 марта 2021 г. № 88, от 03 марта 2021 г. № 90, от 03 марта 2021 г. № 91, от 15 апреля 2021 г. № 170, от 29 апреля 2021 г. № 186, от 21 мая 2021 г. № 208, от 28 мая 2021 г. № 230, от 22 июня 2021 г. № 262, от 28 июля 2021 г. № 309, от 02 августа 2021 г. № 315, от 01 сентября 2021 г. № 358, от 06 сентября 2021 г. № 371, от 13 сентября 2021 г. № 375, от 29 сентября 2021 г. № 410, от 18 октября 2021 г. № 428, от 26 октября 2021 г. № 452 и от 29 октября 2021 г. № 467), изложив его в следующей редакции:

"33. Установить, что в нерабочие дни, определенные пунктом 1 Указа Президента Российской Федерации от 20 октября 2021 года № 595 "Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре - ноябре 2021 г.", на территории Ставропольского края:

33.1. В период с 30 октября по 07 ноября 2021 года включительно:

33.1.1. Приостанавливается оказание услуг, предусмотренных подпунктами 2.3.1 - 2.3.3 настоящего постановления, за исключением услуг, оказываемых учреждениями культуры по организации и проведению театральных и концертных мероприятий, а также услуг, оказываемых музеями.

33.1.2. Организации здравоохранения независимо от организационно-правовой формы:

в периоды с 30 по 31 октября 2021 года включительно, с 04 по 07 ноября 2021 года включительно осуществляют свою деятельность по графику работы в выходные и праздничные дни, установленному в соответствующих организациях здравоохранения;

в период работы с 01 по 03 ноября 2021 года включительно осуществляют свою деятельность по графику работы в рабочие дни, установленному в соответствующих организациях здравоохранения.

33.1.3. Приостанавливается работа предприятий общественного питания в части оказания услуг общественного питания в период с 23 часов 00 минут до 06 часов 00 минут (за исключением доставки заказов).

33.1.4. Приостанавливается оказание услуг, предусмотренных подпунктами 2.3.4, 2.3.5, 2.3.7 и 2.7.4 настоящего постановления.

33.1.5. Приостанавливается работа объектов розничной торговли, предусмотренных подпунктом 2.5.4 настоящего постановления, а также ярмарок (за исключением реализации на них продовольственных товаров).

33.1.6. Приостанавливается работа салонов красоты, косметических салонов, парикмахерских, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги, предусматривающие очное присутствие граждан, за исключением услуг, оказываемых дистанционным способом, в том числе с условием доставки.

33.2. В период с 01 по 07 ноября 2021 года включительно приостанавливается работа физкультурно-спортивных объектов, предусмотренных подпунктами 2.7.2 и 2.7.21 настоящего постановления.".

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности первого заместителя председателя Правительства Ставропольского края Ситникова В.Н., исполняющего обязанности первого заместителя председателя Правительства Ставропольского края Хлопянова А.Г., заместителя председателя Правительства Ставропольского края, руководителя аппарата Правительства Ставропольского края Бабкина И.О., заместителя председателя Правительства Ставропольского края Дубровина С.В. и заместителя председателя Правительства Ставропольского края Коваленко Ю.М.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности Губернатора Ставропольского края исполняющий обязанности первого заместителя председателя Правительства Ставропольского края А.Г.Хлопянов







