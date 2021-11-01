Стоимость российской пшеницы обновила максимум с сезона 2012/13

Цена российской пшеницы достигла 325 долларов за тонну, обновив рекорд восьмилетней давности. Об этом говорится в обзоре аналитической компании "Совэкон".

Так, средние цены на российскую пшеницу с содержанием протеина 12% на прошлой неделе выросли на 9 долларов - до 325 долларов за тонну. Это максимальный уровень с сезона-2012/13, пишет "Коммерсант" со ссылкой на обзор "Совэкона". По данным аналитиков, вверх цены толкают высокий спрос, а также ограниченное предложение зерна в мире, вызванное, в том числе, сложностями с урожаем в России и Канаде.

Ранее министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев сообщил, что в этом году уже собрано 119 млн тонн зерновых. Ожидается, что по итогам года этот показатель превысит 123 млн тонн. По словам главы Минсельхоза, это выше средних многолетних значений.