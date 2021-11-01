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01.11.2021 10:19
Рубрика: Власть

Суперсервис ФССП позволит в режиме онлайн следить за взысканием алиментов

Текст: Владислав Куликов

На портале госуслуг создается суперсервис службы судебных приставов, который в перспективе позволит отслеживать ход взыскания денежных средств в режиме онлайн. Об это сообщил директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Дмитрий Аристов.

Фото: iStock
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"Уже сейчас взыскатель, в том числе по алиментам, может подавать ходатайства и получать постановления, получать информацию о ходе исполнительного производства на портале госуслуг", - отметил он в интервью ТАСС. При этом Главный судебный пристав РФ добавил, что потенциально через несколько лет весь процесс получения и исполнения исполнительного документа о взыскании алиментов может быть проконтролирован взыскателем, не выходя из дома. "Но для этого потребуется значительные усилия как ФССП России, так и судебной системы, и ряда других ведомств, участвующих в этом процессе. Работа в этом направлении активно ведется", - подчеркнул он.

Как напомнил Дмитрий Аристов, по оценке Минцифры России, сервис, позволяющий должникам и взыскателям в режиме онлайн получить информацию о ходе исполнительного производства, стал самым скоростным на портале госуслуг. Более 77 процентов запросов исполняется менее чем за три секунды.

На сервис поступает более 30 тысяч запросов в сутки. Для направления запроса достаточно указать номер исполнительного производства. Ответ на запрос содержит причину и сумму задолженности, информацию о всех действиях судебных приставов по исполнительному производству, в том числе по различного рода ограничениям, информацию о платежах. Общее количество интерактивных заявлений уже превысило 4,7 миллиона. Сервис позволяет подать ходатайство в рамках исполнительного производства, сокращая необходимость в личных визитах к приставам. Общее количество таких обращений уже превысило 3,6 миллиона.

Власть Право Семейное право Правительство Минюст ФССП Государственные интернет-услуги

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