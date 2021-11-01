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1 ноября 2021 г.

Постановление кабинета министров Республики Татарстан от 29 октября 2021 года № 1018 "О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 19.03.2020 № 208 "О мерах по предотвращению распространения в Республике Татарстан новой коронавирусной инфекции"

Дата подписания 29 октября 2021 г.
Опубликован 1 ноября 2021 г.
Вступает в силу 30 октября 2021 г.

Документ является поправкой к

Постановление кабинета министров Республики Татарстан от 19 марта 2020 года № 208 "О мерах по предотвращению распространения в Республике Татарстан новой коронавирусной инфекции"

Кабинет Министров Республики Татарстан постановляет:

1. Внести в постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 19.03.2020 № 208 "О мерах по предотвращению распространения в Республике Татарстан новой коронавирусной инфекции" (с изменениями, внесенными постановлениями Кабинета Министров Республики Татарстан от 15.08.2020 № 687, от 02.09.2020 № 774, от 18.09.2020 № 847, от 29.10.2020 № 970, от 05.11.2020 № 995, от 14.11.2020 № 1024, от 30.11.2020 № 1077, от 28.05.2021 № 382, от 07.10.2021 № 960, от 28.10.2021 № 1006) следующие изменения:

пункт 3 изложить в следующей редакции:

"3. Приостановить:

с 26.03.2020 до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки деятельность ночных клубов (дискотек);

с 30.10.2021 до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки деятельность развлекательных центров и комплексов, развлекательных подразделений в торговых, торгово-развлекательных центрах (комплексах), аттракционов, расположенных в помещениях, букмекерских контор, компьютерных и интернет-клубов, боулингов;

с 30.10.2021 до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки работу объектов розничной торговли с 23.00 до 6.00 часов, за исключением работы аптек, аптечных пунктов и автозаправочных станций;

с 30.10.2021 по 07.11.2021 включительно деятельность ломбардов.";

в абзаце двенадцатом пункта 4 слова ", банкетного обслуживания в организациях общественного питания" исключить.

2. Установить, что настоящее постановление вступает в силу с 30 октября 2021 года.

Премьер-министр Республики Татарстан А.В.Песошин



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