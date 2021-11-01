Транзит российского газа через Украину снизился на треть

"Газпром" с 1 ноября снизил транзит газа через газотранспортную систему Украины. Как заявил глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон, он составил 57 млн кубометров в сутки, что на треть ниже предыдущих показателей.

"С 1 ноября транзит через Украину в очередной раз уменьшился - до 57 млн в сутки", - написал Макогон на свой странице в Facebook.

Согласно действующему соглашению (на 2021-2024 годы), Россия имеет право прокачивать по украинским трубам по 40 млрд кубометров в год. При этом "Газпром" оплачивает мощности вне зависимости от фактических объемов транспортировки.

Транзит российского газа в Европу через украинскую газотранспортную систему в прошлом году составил 55,8 млрд кубометров, что стало самым низким показателем за последние 30 лет.